    首頁 > 社會

    涉洗錢225億》雨刷遭扣85個名牌包 8成恐假貨

    2025/12/30 05:30 記者許麗娟／高雄報導
    蔡政宜家中遭扣押85個愛馬仕、ＬＶ、香奈兒等名牌包。 （記者許麗娟攝）

    蔡政宜家中遭扣押85個愛馬仕、ＬＶ、香奈兒等名牌包。 （記者許麗娟攝）

    曾涉入職棒假球弊案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，與中國籍妻子唐斯蓉涉嫌規模達二百二十五億元的跨境洗錢案，橋頭地檢署起訴蔡政宜，並求處十年重刑，高雄市警局刑事警察大隊昨天公布在蔡政宜夫妻豪宅家中查扣的賓士車、愛馬仕等八十五個名牌包及三支勞力士名錶等。不過，據了解，名牌包恐有八成是假貨。

    蔡政宜涉洗錢案於今年八月卅一日落網，妻子唐斯蓉則逃出境外，兩人遭扣押土地四筆、房產兩處價值約一．五億元，另有一輛新車價約二百萬元的賓士CLA轎車，以及家中搜出愛馬仕、香奈兒、LV、Dior、Goyard等各式名牌包約八十五個，還有每支市價約五十萬元的勞力士「水鬼」及「天行者」名錶三支、金飾以及現金上百萬元等；不過，據了解，名牌包恐有八成非真品，勞力士錶也有一支是假貨。

    高市刑大科偵隊指出，蔡政宜和妻子唐斯蓉共同經營賭博洗錢機房，為避免外來人員向警方告密，指定親友擔任集團幹部，並透過熟識之人，以「高薪、輕鬆、免經驗」工作招募年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利。

    檢警初估該集團四年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額逾泰銖二百四十二億餘元，換算台幣約二百二十五億元，警方另向橋頭地方法院聲請裁定扣押主嫌土地四筆、房產二處約一．五億元，以及名車、名牌包等，以利追徵犯罪所得，蔡的妻子唐斯蓉出境逃亡，專案小組亦協同國際科查緝中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「雨刷」蔡政宜夫妻遭扣押的白色賓士轎車。（記者許麗娟攝）

    「雨刷」蔡政宜夫妻遭扣押的白色賓士轎車。（記者許麗娟攝）

