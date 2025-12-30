為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    醫師︰頭受重傷 清明期讓患者誤認沒事

    2025/12/30 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    王男在新竹市警局第一分局北門派出所因嘔吐被員警送醫急救。（記者蔡彰盛攝）

    

    身材壯碩的人力派遣工程行老闆林男揮打身材瘦小派遣工王男致倒地撞頭，王男第一時間拒絕就醫，事後竟因腦損傷不治；以往偶傳車禍或鬥毆案件，被害人雖傷及頭部，但第一時間認為不嚴重而沒有注意，事後卻突然傷勢惡化的罕見個案，派遣工死亡案情也是如此，且主治醫師與法醫在作證時，異口同聲指出死者就是經歷臨床醫學上所稱的「清明期」，一開始完全不知道自己有狀況，卻因顱內延遲性出血而最終造成憾事。

    本案主治醫師作證表示，有人頭部遭重擊後倒地暫時喪失意識，加上昏迷、腦震盪或腦出血各種因素，都有可能造成站起來搖搖晃晃，且因認知功能障礙，可能會有記憶受損，無法理解他人意思情況。

    這是因為頭部受到嚴重外傷時，可能會有一段時間的「清明期」，可能數分鐘到數小時，完全不知道自己有狀況，因此本案被害人一開始沒有就醫，直到嘔吐之後才就醫，符合臨床上一般人腦部創傷可能就醫的時間點，因為病患嘔吐，對於頭部外傷是比較危險的警訊。

    法醫師也作證說，頭部外傷就醫時假使醫生認為不嚴重，也會開單要求如果有症狀，要立刻回醫院再檢查，如果醫生一開始就有發現神經醫學方面的症狀，可能就會照電腦斷層掃描檢查，每個人的症狀不太一樣，但有時因頭部外傷造成延遲性的出血，可能三天後才出血，所以醫生一般都會建議病人，回去觀察三到十天有無異樣。

    本案被害人當時確有可能因為腦部受到嚴重撞擊，而出現「清明期」情狀，沒有意識、自覺受到嚴重創傷，而有記憶力或認知功能障礙，認為自己無礙而拒絕就醫，且一般受到腦部外傷的病患，因每個人受傷程度不同，而可能出現延遲性出血，需要觀察數日確認有無異狀，故被害人因嘔吐等情狀才就醫，實符合一般就醫時間點。

    最後國民法官法庭審理認定，被害人先前的拒絕就醫，並未影響其死亡結果發生，最終判被告有罪。

