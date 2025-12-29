夾藏種子來台種大麻 英國男判4年8月

基隆地院近日審結，依製造第二級毒品罪判處施男有期徒刑4年8月，執行完畢或赦免後，驅逐出境。（記者吳昇儒攝）

英國籍男子施保羅（音譯）二〇二三年間從荷蘭阿姆斯特丹購入大麻種子後，夾帶到我國準備栽植。去年起，利用前妻的網購平台帳號，買進生長燈等栽植用品，且家中用電量暴增，調查人員發現異樣，到施男家中搜索，起出大麻。基隆地院審結依製造第二級毒品罪，判處施男四年八月徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境。

檢調查出，在台擔任外語教師的施男曾娶我國女子為妻，前年在荷蘭購入大麻種子，並夾藏來台，並於同年五月，利用前妻的網購平台帳號購入大批生長燈、室內植物帳篷、化學肥料等物，並寄至其位於新北市的住所。

施男等設備準備完畢後，去年一月起，開始種植大麻。調查局台中市調查處利用大數據比對出異狀，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

偵辦人員於今年七月十七日見時機成熟，持搜索票進入施男租屋處搜索，起出大麻植株六十三株、幼苗二十三株及相關栽植工具、化學藥品，並將施男帶回偵訊。

檢察官依違反毒品危害防制條例中的製造第二級毒品罪，將他起訴，法官審理時，施男供稱大麻需要十八個月才能採收，自己被逮時才剛種好不到一個月。

法官調閱其租屋處電費資料，確認他所言有據，考量施男在調查人員尚未檢驗植株，在製作筆錄時，就承認栽植大麻，符合自首要件，依法得減輕其刑。依製造第二級毒品罪判處施男四年八月。

