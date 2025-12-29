為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    無照男酒駕瑪莎拉蒂自撞 4乘客全罰

    2025/12/29 05:30 記者陳建志／台中報導
    李男酒駕瑪莎拉蒂豪車自撞，車上三友人受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    李男酒駕瑪莎拉蒂豪車自撞，車上三友人受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中市一名廿六歲李姓男子，之前駕照已被吊扣，昨天和友人到南屯一家夜店喝酒狂歡後，凌晨五點多無照駕駛售價至少三百多萬的瑪莎拉蒂豪車返回租屋處，行經西屯區台灣大道和惠中路口時，失控自撞路旁石墩將車頭撞壞，造成車上二男一女因頭部撕裂傷等傷勢送醫，李男經酒測，酒測值高達每公升〇．七二毫克，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，同車乘客未阻止酒駕開車也將依法開罰。

    台中市消防局昨凌晨五點十三分接獲報案，指稱西屯區台灣大道三段和惠中路一段路口有自撞車禍，抵達時發現一名年約卅三歲女子右後腦勺及右眉毛有二公分撕裂傷、意識清楚，另有二名男子表示身體不適，將三人送醫。

    警方獲報趕至，發現駕照早已被吊扣的李姓男子，無照駕駛家人的瑪莎拉蒂轎車，車上並載有四名乘客，行經台灣大道三段和惠中路一段路口時，失控自撞路旁的石墩，將車頭都撞壞，警方對李男進行酒測，酒測值高達每公升〇．七二毫克，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，同車四名乘客都年滿十八歲，未阻止酒駕開車也都依法開罰。

    警方調查發現，李男和友人昨天凌晨到南屯區一家夜店喝酒狂歡，凌晨五點左右酒後駕車要返回李男的租屋處，途中卻失控自撞，至於該輛售價至少三百多萬的瑪莎拉蒂豪車則是母親所有。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

