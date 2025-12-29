雪霸2起山難》雪攀必備「三寶」 嚴防失溫奪命

雪季登山低溫與風寒效應具高度致命性，山友務必提高警覺，不 可輕忽。 （雪霸國家公園管理處提供）

雪霸國家公園發生二起山難，二名山友疑失溫昏迷，失去生命跡象；登山有其風險，雪季登山風險更是倍增！雪霸國家公園管理處及苗栗縣消防局都指出，尤其低溫與風寒效應具高度致命性，山友務必提高警覺，不可輕忽。

「低溫很致命！」雪管處疾呼，雪管處已於日前公告雪季期間至明年三月卅一日，請山友配合雪管處人員及志工於登山口的裝備檢查及勸導，雪季登山請量力而為、審慎規劃，共同守護自身與他人安全。

雪管處表示，雪季登山，高山步道與稜線可能出現積雪、結冰或濕滑情況，能見度也可能因雲霧而降低，稍有不慎便可能滑落或迷途。因此，登山前務必查詢最新天氣與道路、步道狀況，審慎評估自身體能與經驗，避免貿然進入高風險路段。

雪管處表示，裝備方面，應備妥保暖衣物、防水外套、「雪地三寶」冰爪、冰斧、頭盔，及頭燈與足夠糧食與熱飲，並留意失溫風險。

失溫警訊︰發抖、唇發白、反應遲鈍、想睡

苗縣消防局也指出，失溫是最容易致命的山難原因，失溫初期會出現發抖警訊，接著嘴唇發白、動作變慢，再來反應遲鈍、想睡覺，此時即非常危險。現場處理，應立刻穿上保暖層、把濕衣服換掉、用鋁箔毯包住全身、喝溫熱甜飲，及遮風、避雨、減少散熱。

消防局建議，登山裝備背包應分求生層、保暖層、補給層。求生層必備頭燈及備用電池、打火機及打火石，與內含OK繃、繃帶、三角巾、止血用品的急救包，及手機、備用電池、紙本地圖，與哨子、多功能小刀。

保暖層必備保暖外套、上下兩件式雨衣、保暖帽與手套、緊急鋁箔毯。補給層必備至少一．五公升的飲用水，及巧克力、堅果、鹽糖、能量棒等能量食物，與飯糰、麵包、乾糧。

消防局強調，「平安下山」是登山的一部分，懂山的人，在踏進山林的第一秒，就在想回家的路怎麼走，要留多少體力走回程？天氣變壞時能不能提前撤？呼籲山友只要感覺到天氣變壞、體力下降、隊友狀況不好或行進時程越拖越晚，就應立刻回頭。

