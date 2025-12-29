提高虐童刑責 立委催生兒童托育服務法

台南麻豆傳出保母虐童案件，立委郭國文陪同受害者家屬 召開記者會。 （記者王涵平攝）

台南麻豆傳出六名幼童遭保母施暴，立委郭國文強調，剴剴案之後，修正《刑法》提高虐童的刑責，讓凌虐未滿七歲孩童致死，處死刑或無期徒刑；然而，目前更完整的《兒童托育服務法》仍在立法院審查當中，尚未三讀，導致對於兒童照顧的監管與虐兒防範還不夠完全，希望立法院同事能加速該法案的協商，盡速完成三讀，落實對於孩童甚至是對整個家庭的保障。

行政院於今年五月通過的草案，建構更完善的〇至二歲托育體系，將「公共托育家園」法制化，提高居家托育人員資格門檻，強化機構透明度（如監視錄影、公開資訊），並新增社區互助等多元型態，以保障兒童權益並回應家長需求。

郭國文強調，兒童托育服務法中包含強化不當對待或照顧的處理機制，對於保母「在宅托育」、「居家托育」、「到宅托育」等多面向的照顧兒童形式，都有明確規範，對於托育人員的虐待、不當管教等行為做出明確罰則，然目前仍在立法院審查當中。

虐童憾事一再發生，郭國文表示，陪同心碎又悲憤的父母出來開記者會，心情相當沈重。南市議員陳秋宏則強調，面對違規的業者，總是有辦法可以在社會局訪查時隱藏犯罪事實，形同目前的查核方法無效，事實上包括詢問左鄰右舍是否經常聽到孩童哭聲，以及從育兒物品的數量應該可看出照顧不只二名嬰兒，社會局都應該提高警覺，不能只是制式查核。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

