涉虐童甩巴掌、重摔、狠踢 6家長怒告／11月嬰腦出血 台南2保母羈押禁見

台南麻豆傳出保母虐童案件，立委郭國文陪同受害者家屬召開記者會。 （記者王涵平攝）

台南麻豆鄭姓、張姓兩名保母違規收托六名二歲以下嬰幼童，並涉嫌對幼兒施暴，包括甩巴掌、高處重摔、腳踢，一名十一月大的嬰兒送醫，發現有新、舊傷，疑似是遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓家長發現兩保母的惡行。六名家長提告，二名保母已遭羈押禁見。

麻豆警分局表示，本月六日接獲通報，一名未滿一歲之嬰兒疑似於托育期間遭受不當對待，致有腦出血等傷勢，立即成立專案小組，並報請南檢指揮偵辦，掌握相關事證後，將涉案二名保母拘提到案，經檢察官訊問後，認定涉案情節重大，且有湮滅證據、串證之虞，法院裁准羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

警方指出，另發現該二名保母也涉及對托育場域內其他多名幼童不當對待，已主動聯繫幼童家長前往醫院驗傷，並受理相關告訴。

看準嬰幼童不會講話 施暴

立委郭國文、市議員陳秋宏昨日陪同受害兒童家屬召開記者會，邀請麻豆警方、南市社會局兒童福利科長楊小萱說明相關案情。受害家屬表示，鄭姓與張姓保母照顧的都是二歲以下的嬰幼童，還不會講話，加害人看準這點，對兒童打、摔、踢、踹、踩、踏、丟、罵，整起事件爆發是因為一名十一個月大的嬰兒送醫，被發現有新、舊傷，疑似遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓家長發現鄭姓、張姓保母的惡行。

家屬控︰8月嬰受虐逾20次

有家屬說，自己看過去一個月的監視畫面，八個月大的小孩就受虐超過廿次，且監視器的畫面顯示是殘忍施暴，包括打巴掌將小孩打飛、從高處把孩童重摔、用腳把小孩子踢走，看到心都碎了。直斥真的很慘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人。

兒福科長︰保母違收托6童

楊小萱指出，涉案的兩位保母，只一人是登記合格保母，但合格的保母也僅回報照顧二名兒童，代表該保母違規收托六位兒童，後續社會局將依法撤照、並對於違規的部分進行裁罰，同時一一聯繫該名保母過去照顧兒童的家長，以了解過往情況。

社會局指出，依兒少法規定，負責人鄭女一旦判決兒虐屬實，將開罰六萬元至六十萬元，另依保母超收與虐待行為，將給予撤照處分。張女除兒虐行為恐被開罰六萬元至六十萬元，另外未登記無照執業，罰六千元至三萬元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法