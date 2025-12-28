為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    200公斤水晶洞突倒下 擊中工人頭部奪命

    2025/12/28 05:30 記者徐聖倫／新北報導
    新北市五股區發生罕見工安意外，搬運水晶洞過程中不慎倒下壓死工人，現場留有清晰血跡。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市五股區發生罕見工安意外，一隊搬家工人在一處倉庫搬運重達二百公斤、高約一百七十公分的「水晶洞」藝品，使用推車正欲推上貨車時，這座巨大的水晶洞疑因不平衡傾斜倒下，上方處當場砸中在後方搬運的十九歲余姓工人頭部，余男遭重擊失去生命徵象，送醫急救仍不治身亡。

    警方調查，昨天中午時分，該搬家團隊由余姓老闆駕駛貨車，帶著余姓、蔡姓兩名工人前往五股區外寮路一處鐵皮倉庫，受託將高約一百七十公分、寬約六十公分、重二百公斤的大型水晶洞運往台北市。

    搬運時，蔡、余兩名工人使用推車，一前一後準備將水晶洞送上貨車的後斗升降架時，水晶洞突然往後傾倒，直接擊中位在正後方的余男頭部，余男頓時血流如柱、失去生命跡象，蔡男也被砸中右腳。消防局救護人員據報趕抵，將兩人緊急送醫救治，余男經搶救仍回天乏術。

    依過失致死罪偵辦

    事發後，警方對搬家團隊的余姓老闆、受傷的蔡姓工人，以及兩名賣家、兩名買家等共六人製作調查筆錄，釐清責任歸屬，全案朝過失致死罪偵辦。

    據了解，該座巨型水晶洞，市場行情價格超過卅萬元。

