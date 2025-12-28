泰達幣交易破局變擄人勒贖》擄5男變態凌虐 主嫌重判13年

台中一起泰達幣交易破局變擄人勒贖，主嫌一審重判13年。泰達幣示意圖。（法新社檔案照）

台中市兩夥人因泰達幣交易發生糾紛，其中一夥十人將另一方的五名被害人擄走控制行動，不僅勒索金錢，還對其中兩名男性被害人施以嚴重身心凌虐，逼迫做出變態行為，過程中並用手機拍攝取樂；台中地院審理後，認定被告犯行重大、手段殘忍，判處主嫌彭男十三年、楊男十二年八月徒刑，其餘核心成員分別判處十年至十一年不等徒刑，唯一的女被告劉女也遭判十一年六月徒刑。

逼迫轉出虛幣非法獲利

檢警追查，去年十一月間，彭姓、楊姓男子等十人與五名被害人，相約台中市西屯區進行泰達幣交易，雙方因交易條件未能談攏爆發衝突，楊男等人隨即強行將五名被害人帶往北區一處招待所限制行動，並威逼其中一人將虛擬錢包內逾一萬三千顆泰達幣轉出，非法獲利約四十萬元。

迫吃排泄物 並勒索贖金

然而眾人並未就此罷手，當晚又因不滿交易過程，對兩名男性被害人施以暴力脅迫，逼迫互相做出性變態行為，以及強迫吃排泄物等行為，期間多人圍觀起鬨，甚至以手機錄影留存，被害人因害怕再遭毆打，只能被迫順從。

凌虐取樂之後，這群犯罪分子為躲避查緝，將五名被害人分批轉移至摩鐵、賓館等處，持續向家屬勒索贖金。其中一名被害人趁轉移途中跳車逃走報案，警方循線救出部分被害人，其餘受害人則在隔日獲釋。

警方調查，犯罪集團中唯一的女性共犯劉女，涉案情節同樣重大，她不僅多次駕車協助轉移被害人，還拔除被害人手機SIM卡及勒索金錢，被害人遭羞辱脅迫時，劉女也在場拍攝，毫無制止之意，因此一併被台中地檢署依組織犯罪、擄人勒贖、強制性交等罪嫌求處重刑。

