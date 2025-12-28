投資虛幣、誆賣晶片 假富少詐5639萬判11年10月

檢警在范男宜蘭、新北住處，查扣麥拉倫跑車、特斯拉、現金280萬餘元、百達翡麗名錶、愛馬仕花瓶、黃金條塊等財物。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市廿三歲男子范棋翔假冒潤泰建設少東等身分，偽造坐擁十一億元帳戶餘額截圖，並以投資比特幣、販售AI晶片有高獲利為由，從四名被害人身上詐走五六三九萬餘元，檢警七月間破門查扣范男的麥拉倫跑車、特斯拉、黃金條塊、百達翡麗名錶、愛馬仕花瓶等財物。桃園地院審結全案，依行使偽造私文書、洗錢罪等數罪，判處范男應執行有期徒刑十一年十月、併科罰金八五〇萬元。

偽造11億帳戶餘額截圖 取信被害人

范男自二〇二三年十一月起假冒身分，偽造坐擁十一億元資產截圖，宣稱他投資比特幣及美國股市獲利，以取信被害人；范也偽造大千當舖負責人「秦嗣林」署押的借貸契約書，以此欺騙張姓被害人繳納工程款、建案訂金及投資大安區房產作為結婚基金，詐得五五一萬餘元。

請繼續往下閱讀...

去年四月間，范男取得翁姓男子金融帳戶及金融卡後，又向陳姓被害人佯稱翁男罹患白血病，將前往瑞士執行安樂死，自己是其遺產信託執行人名義，須先轉帳才能取得遺產密鑰獲得信託財產，向陳姓被害人詐得六萬元；同年七月范男在宜蘭認識林姓被害人，誆稱投資比特幣及美國股市獲利，慫恿林姓被害人加碼投資，共詐得二五八二萬餘元及泰銖、日幣。

住處查扣跑車、金條、名錶

范男今年二月間結識宋姓害人，宣稱有能力取得受美國發布出口管制的AI晶片，並製作晶片買賣合約取信對方，宋姓被害人分別交付五百萬及兩千萬元現金給范男。

檢警獲報范男詐騙被害人，今年七月前往桃園市蘆竹區將他逮捕，並在范男位於宜蘭、新北市的住處查扣奢豪財物。檢方起訴時，具體求刑十四年六月及併科罰金五六四六萬元。

桃園地院審理時，范男坦承犯行，法官審酌其行為及犯後態度、檢方求刑內容、被害人意見、被害人所受損害尚未獲填補等情狀，依行使偽造私文書、洗錢等數罪，各處三年二月不等徒刑，合併應執行有期徒刑十一年十月、併科罰金八五〇萬元。

假富二代#潤泰建設#詐騙#AI晶片/span〉

23歲男子范棋翔假冒潤泰建設少東等身分 詐財，檢警趁他再度犯案時於蘆竹區逮人，當場在背包查獲大批現金。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法