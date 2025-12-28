替詐團洗錢 幣商判刑6年

男子許子嬰被控以幣商身分為掩護，替詐團將詐得被害人102萬餘元贓款，透過虛擬貨幣交易洗錢變現。基隆地院依依加重詐欺罪重判6年徒刑。（記者林嘉東攝）

男子許子嬰被控以幣商身分為掩護，協助詐騙集團將詐得被害人一百零二萬餘元的贓款，透過虛擬貨幣交易洗錢，被害人借來的錢被騙光追不回來，無力償還貸款，不久後輕生。基隆地院審理認為，許男抗辯自己是虛擬貨幣個人幣商，未加入詐團，但依檢警提供的幣流分析，許男實則是替詐團洗錢的假幣商，依加重詐欺罪判刑六年，並追徵詐得款項一百零二萬餘元。

投資虛擬幣遭詐百萬 被害人輕生

判決指出，卅一歲許男二年前加入暱稱「PPCT財富創新」等的LINE詐騙群組，受詐團指示，負責以虛擬貨幣收受贓款並洗錢。隔月，高雄一名被害人誤信詐團投資虛擬貨幣可以獲得高報酬吸引，借貸一百零二萬餘元全部投入，最後發覺掉入假投資詐團陷阱，投資款全部遭詐走，不僅造成自己經濟困窘，也無力償還債務。

高雄檢警從被害人手機裡查出，該名被害人生前曾向自稱是幣商的許男，購買虛擬貨幣，並依指示匯至詐團掌控的第一、第二與第三層電子錢包後，層轉至許男持有的虛擬貨幣地址錢包，再多次層轉到匿名錢包，以此方式洗錢，隱匿贓款流向，最終由詐團收受獲利。

法院審理時，許男辯稱他是個人幣商，未加入詐團，但法官根據虛擬貨幣的幣流分析，許與詐騙被害人的詐團有密切聯繫，他是以幣商身分，假借交易虛擬貨幣名義，等被害人購買虛擬貨幣後，與詐團成員配合將虛幣轉入詐團指定的九個電子錢包，以此製造金流斷點，掩飾贓款流向，顯然是替詐團洗錢。

判決指出，國家大力查緝詐騙集團，許男為圖己利，擔任詐團假幣商，助詐團洗錢，審酌許始終否認犯行，犯後態度惡劣，除依許男觸犯加重詐欺罪將他判刑六年，並追徵被害人被詐團騙走的一百零二萬餘元。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

