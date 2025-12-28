為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    替詐團洗錢 幣商判刑6年

    2025/12/28 05:30 記者林嘉東／台北報導
    男子許子嬰被控以幣商身分為掩護，替詐團將詐得被害人102萬餘元贓款，透過虛擬貨幣交易洗錢變現。基隆地院依依加重詐欺罪重判6年徒刑。（記者林嘉東攝）

    男子許子嬰被控以幣商身分為掩護，替詐團將詐得被害人102萬餘元贓款，透過虛擬貨幣交易洗錢變現。基隆地院依依加重詐欺罪重判6年徒刑。（記者林嘉東攝）

    男子許子嬰被控以幣商身分為掩護，協助詐騙集團將詐得被害人一百零二萬餘元的贓款，透過虛擬貨幣交易洗錢，被害人借來的錢被騙光追不回來，無力償還貸款，不久後輕生。基隆地院審理認為，許男抗辯自己是虛擬貨幣個人幣商，未加入詐團，但依檢警提供的幣流分析，許男實則是替詐團洗錢的假幣商，依加重詐欺罪判刑六年，並追徵詐得款項一百零二萬餘元。

    投資虛擬幣遭詐百萬 被害人輕生

    判決指出，卅一歲許男二年前加入暱稱「PPCT財富創新」等的LINE詐騙群組，受詐團指示，負責以虛擬貨幣收受贓款並洗錢。隔月，高雄一名被害人誤信詐團投資虛擬貨幣可以獲得高報酬吸引，借貸一百零二萬餘元全部投入，最後發覺掉入假投資詐團陷阱，投資款全部遭詐走，不僅造成自己經濟困窘，也無力償還債務。

    高雄檢警從被害人手機裡查出，該名被害人生前曾向自稱是幣商的許男，購買虛擬貨幣，並依指示匯至詐團掌控的第一、第二與第三層電子錢包後，層轉至許男持有的虛擬貨幣地址錢包，再多次層轉到匿名錢包，以此方式洗錢，隱匿贓款流向，最終由詐團收受獲利。

    法院審理時，許男辯稱他是個人幣商，未加入詐團，但法官根據虛擬貨幣的幣流分析，許與詐騙被害人的詐團有密切聯繫，他是以幣商身分，假借交易虛擬貨幣名義，等被害人購買虛擬貨幣後，與詐團成員配合將虛幣轉入詐團指定的九個電子錢包，以此製造金流斷點，掩飾贓款流向，顯然是替詐團洗錢。

    判決指出，國家大力查緝詐騙集團，許男為圖己利，擔任詐團假幣商，助詐團洗錢，審酌許始終否認犯行，犯後態度惡劣，除依許男觸犯加重詐欺罪將他判刑六年，並追徵被害人被詐團騙走的一百零二萬餘元。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925

    生命線協談專線：1995

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播