詐團基層 須負起共同侵權責任》賣帳戶、當車手所得微薄 卻得賠鉅款

政府全力打詐，跨國詐欺集團在境內設置的水房，以及取款車手、監控手、取簿手、帳戶人頭、門號人頭等，幾乎每天都有人落網，這些詐團基層共犯所獲報酬不多，有人甚至還沒拿到錢就被逮，卻要面臨重刑伺候及高額賠償的慘重後果。律師周伯諺呼籲，當詐團車手得不償失，切勿以身試法。

法界人士表示，詐團有組織性，落網者即使只是下游成員，不僅觸犯加重詐欺罪（非普通詐欺），往往還涉組織犯罪或洗錢罪，且在一罪一罰下，合併執行的刑度往往也不輕。周伯諺強調，政府傾全力打詐，去年修法「詐欺犯罪危害防制條例」加重詐欺罪刑度，檢方針對賣帳戶、賣手機門號或車手，一律向法院具體求刑，並建請法院重判。

此外，民事賠償部分也甚為慘痛，因為法律上，任何一名共犯都屬共同不法侵害被害人財產權，判處須賠償所有被害人的全部損失。

周伯諺表示，法官審理時，這些詐騙共犯大多抗辯自己也被騙、尚未拿到報酬或所獲極低等由，請求法官輕判，但法官普遍認為，政府一再宣導不要提供帳戶、勿當車手，但他們為圖己利，鋌而走險，不可原諒，現今刑事部分已越判越重；民事部分，法官也會審酌被害人一生積蓄被騙光，判須全額賠償被害人損失。

近期就有多起遭判巨額賠償個案，比如有車手只獲數千元報酬，卻因取走或提領交給上級的被害人款項高達上千萬、甚至數千萬元，均被判決全額賠償，帳戶人頭、門號人頭情況亦然。

