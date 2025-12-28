為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    為周轉資金賣帳戶給詐團／女董變共犯判刑 還遭求償6千萬

    2025/12/28 05:30 記者顏宏駿、林嘉東／綜合報導
    彰化一間運動用品公司簡姓女負責人急需資金周轉，竟將公司銀行帳戶及網路金鑰控制權交給假投資詐欺集團，四名被害人遭詐將六千餘萬元匯入該帳戶，簡女還提供個人資料，讓詐團在葡萄牙的銀行開立歐元帳戶，製造跨境金流斷點。簡女除被彰化地院依共同詐欺取財罪判刑七月，還面臨四名被害人財損六千餘萬元的民事賠償訴訟。

    法界：民事恐全額賠償被害人

    法界人士表示，依目前司法實務上同類型民事求償案，法官站在填補害人損失前提下，原則上都會判決全額賠償被害人；比如嘉義地院日前剛做出的一個判決，被告廖姓女子將行動電話門號賣給詐騙集團，獲酬三百元，詐團用此門號打電話騙走黃姓女子一三九七萬元，嘉院法官即判決廖女須賠償黃女一三九七萬元。

    交出網路金鑰、幫開境外帳戶 製造金流斷點

    判決書指出，簡女去年透過LINE找代辦貸款人，代辦人宣稱需「美化公司金流」，會找「投資人」假冒投資公司匯款到簡女公司帳戶，製造合法資金往來假象，簡女遂將公司帳戶包括網銀帳號、密碼、網路金鑰及金鑰密碼全部交給對方，還以公司名義，協助詐團在葡萄牙開立歐元帳戶。

    該詐團以假投資、假公務員等手法，陸續詐騙被害人張男、黃女、王女及另一名張男合計約六千萬元，贓款匯入簡女公司帳戶後，馬上再跨境匯往葡萄牙的歐元帳戶，完成洗錢程序。

    地院審理時，簡女辯稱她只是急需貸款，沒想到會被拿去詐騙，否認幫助詐團。但法官發現簡女與對方的LINE對話，她曾詢問「這方式會不會有洗錢風險？」、「會不會變警示帳戶？」顯示她已察覺異常。

    另外，簡女將此貸款方式告訴任職金融業的好友，好友也警告「這就是洗錢、詐騙手法」並極力勸阻，她卻繼續配合，還在交付帳戶前一天，先把台幣帳戶內廿七萬餘元領光。

    法官認為簡女為自己貸款私利，將公司帳戶控制權交給陌生人，顯然將自身利益置於他人財產法益之上，據此認定她觸犯共同詐欺取財罪判刑。

