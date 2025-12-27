「官我什麼事」專訪》 北捷連續攻擊事件╱季連成：整合上層監控 強化警報系統

行政院政委季連成接受本報「官我什麼事」專訪時表示，雖然台日版小橘書不盡然相同，但最重要是建立民眾防災意識。（記者陳品妤攝）

台北捷運隨機砍人案震驚社會，行政院政務委員季連成接受本報網路節目「官我什麼事」專訪時表示，雖然政府相關機構建置得完整，但事件發生時沒有整合，就無法防止連環事件發生，也分散事件處理的速度與效率，未來應在上層有整合機制，防止連環事件發生。

季連成說，行政院在事發後檢討相關機制，針對監控系統，台北車站有監控、警政署也有監控，行政院也設立應變中心，重點是如何把它集中整合起來；而有了監控後，「警報系統是不是夠快」，如果在事發第一時間，在台北車站到捷運中山站這個區域，適時發布災防告警細胞廣播訊息（CBS），讓現場民眾都可以接收到，民眾多一份警覺，就可以減少事件傷害，「警報系統是非常必要的一個手段」。

季連成指出，台北車站發生事件後，情報訊息如何傳到警政署，甚至傳到國安局、調查局等相關單位，此外，建構多年的社會安全網，民眾受傷後究竟要送到哪裡？台北車站最近的醫院是台大與馬階醫院，卻有傷患送到距離較遠的三總，救護應該更彈性、因地制宜，相關處置有很多討論與檢討空間。

季連成表示，政府所編設單位，包含警政署、消防署以及衛福部所屬醫院，其實機構建置得很完整，重點就是事件發生時，上面是誰在做整合？整合的工作最重要。因為多頭馬車都在做自己的事沒整合，不知道下一個事件發生在哪裡。

季連成說，未來機制檢討，將研究由誰擔當整合單位，以及各縣市的警察、消防單位、醫療體系等，是不是在整合下進行。

至於政府最近普發俗稱小橘書的「台灣全民安全指引」，季連成拿出日本的防災手冊說，日本的手冊相當詳盡，也非常厚，包含日本所面臨的天然災害，而台灣的小橘書有兩個主軸，天然災害與軍事威脅，雖然台日內容不盡相同，但都是希望民眾有維安意識和危機意識。

