鄭亦麟涉收賄施壓台電／「饋線容量」稀缺 才有「喬電」空間

「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟。（資料照）

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內利用職務施壓台電「饋線容量」，涉收賄一九八萬元遭起訴。根據檢方起訴內容，證實台北市松湖地區是「供電瓶頸」，也顯示「饋線容量」稀缺資源、奇貨可居，讓鄭有「喬電」的空間。

電力輸送不是只靠蓋電廠，還要有升降壓的變電所與輸、配電線組成綿密的網絡，饋線是把電力輸送到用戶手中的通道，如同水管送水到家中，在電力需求增加時，饋線理應同時要擴容升級，但電廠、變電所等屬於鄰避設施，導致「饋線容量」額度有限；過去中南部光電開發熱區，就曾經出現「饋線蟑螂」亂象，一群搶先登記饋線容量資源卻不開發，台電、能源署出手修正規則才順利「掃蟑」，此例也顯示出饋線容量珍貴稀缺。

回到鄭案來看，檢方指出，涉嫌行賄的廠商東煒建設，二〇二一年要蓋資料中心，向台電申請「潭美C／S新設用電案」，也就是用戶要自蓋變電所。這本身就有兩大難題要解，一是松湖超高壓變電所延宕數十年，導致該區域一直是供電瓶頸地區，北市東區電網如患有「高血壓」；二來資料中心是吃電怪獸，且蓋在都市內，推升用電密度，台電不會輕易核供。本案是因鄭亦麟提出「國家重大政策」等理由，台電只能盡力配合。

資料中心是吃電怪獸

與鄭共事過的前台電高層認為，綠能有不可能的KPI目標，大家是要聽話還是不聽話？要配合還是不配合？對鄭案相當感嘆。

