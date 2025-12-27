為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    科技辦案》從追清運車GPS 揪出運作犯罪鏈

    2025/12/27 05:30 記者許國楨、黃宜靜、蔡淑媛／綜合報導
    男子周龍風租台中市沙鹿區土地佯做停車場，實 則提供違法清運業者傾倒廢棄物。 （中檢提供）

    檢警環聯手破獲位於台中市沙鹿區的一處非法廢棄物傾倒及轉運場，全案關鍵性的突破來自科技偵查，專案小組透過即時掌握清運車輛GPS行車軌跡，比對進出時間、路線與停留熱區，再以「環域分析」交叉勾稽車流、土地使用與帳冊資料，拼湊出非法清理網絡的運作模式。

    環管署中區環境管理中心主任葉廼群表示，本案一經民眾檢舉，即透過科技執法架設遠端監控設備進行蒐證，確認有大量載運廢棄物車輛進出，利用AI智慧勾稽與環域分析技術，發現是未領有廢棄物儲存的環保犯罪集團據點。

    專案小組運用遠端監控設備監控影像，向上溯源查緝，發現犯罪集團以低於行情價格，向不特定工程行、裝潢業者收受廢棄物牟取暴利，再以借牌方式，由領有乙級廢棄物清除許可證的隆福環保公司，在網路申報系統不實填報收受廢棄物數據，並將非法運來的廢棄物在場址內分類，衍生的廢棄物竟再向環保機關申請合法清除許可文件，以虛構產源手法將廢棄物申報送至合法再利用機構進行最終去化，以掩飾非法行為。

    另一方面，台中市環保局今年九月也以GPS追出七名清潔隊員涉嫌違法收運事業廢棄物長達三年的貪污案，該案是在查核垃圾車GPS時，發現其中一輛車偏離路線達一四二次，還運用GPS圍籬反查發現垃圾車多次軌跡跨區偏移紀錄逾廿次。

