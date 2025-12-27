沙鹿租停車場堆垃圾山 撈2千萬／檢究辦151人、20家公司

男子周龍風租台中市沙鹿區土地佯做停車場，實 則提供違法清運業者傾倒廢棄物。 （中檢提供）

以男子周龍風為首的環保蟑螂，結合包括多家合法公司在內的業者組成規模龐大的非法清運集團，先在台中市沙鹿區以停車場名義租地，再合法掩護非法將廢棄物一車車載來傾倒，不法獲利二三一一萬餘元，全案被告高達二十家公司、一五一人；台中地檢署一口氣起訴廿家法人、八十四名行為人，另將涉案情節較輕的六十七人緩起訴，本案究辦人數創國內同類案件新高。

起訴84人、20法人 緩起訴67人

檢方統計，僅去年一月至八月間，該場址即收受營建混合廢棄物超過三萬立方公尺、廢木材逾一百萬公斤，檢環警調聯手展開查辦行動，前往沙鹿區現場時，發現該租地還堆置一二〇〇立方公尺、相當於半座「標準游泳池」的廢棄物。此外，檢方查出涉案清運業者中，有多家是原本領有乙級、丙級許可證的合法業者，仍鋌而走險違規清運，另也有無證地下業者參與。

倒廢棄物3萬立方米、廢材百萬公斤

中檢去年接獲檢舉後，啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，由主任檢察官吳錦龍規畫「淨土專案」，聯手警方、環保單位追查發現，涉案現場表面上用於停車場出租，實際暗中提供清運業者傾倒營建混合物、廢木材等，已形同非法廢棄物轉運站。

檢方查出三十五歲周男是幕後主導者，他曾是合法業者，經營的得豐環保公司領有廢棄物清除許可證，但因違規私設儲存場，二〇二二年遭台中市環保局廢止許可及檢方起訴，但仍私下掌控、有證照的隆福環保公司從事非法行為。

為規避查緝，周男在環境部申報系統中虛偽填報產源，謊稱廢棄物由合法車輛直接自工地載運，以「合法車輛」與「不實數據」掩蓋非法轉運站事實。

專案小組自去年八月起前後發動六波搜索，帶回周男、周母、周的表弟，以及多家業者負責人、員工等一百餘人調查，認定該環保犯罪集團長期違法牟利，將主嫌周男聲押禁見獲准，近日依違反廢棄物清理法、偽造文書等罪起訴、緩起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得二三一一萬餘元。

