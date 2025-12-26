緬甸電詐園區 中國福建幫控制

新北市議員林秉宥近日跑到緬甸「開箱」電詐園區，PO出宿舍房照。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

議員赴緬揭煉獄 園區9成是中國人搞詐

新北市議員林秉宥近日透過幕後夥伴協助，搭機前往緬甸苗瓦迪地區「開箱」順達電信詐騙園區。他於廿四日起陸續在臉書粉專發文，提及台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，該園區於十一月廿五日受到克倫民族解放軍的攻擊而瓦解，目前由該支反軍政府部隊掌控；林表示：「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是我這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。」

順達詐騙園區

有太子集團痕跡

林秉宥PO出多張電詐園區、宿舍房內照片，他看到，他們在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，貨幣戰爭、心理學等各種企管叢書散落一地，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額一百的代用券。他說：「LINE對話彼端那個對你噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空你帳戶來存活，來翻身的奴隸。」

園區高達4千人

瓦解後逮14台灣人

林揭露，帶他進園區的友人說，園區幾乎都由中國的福建幫所控制，一位緬甸朋友把撿到的手機交給他，上面清晰可見「創億集團」四字，該集團與太子集團是同一個系統。林並說，在這個園區上一批被抓到的，九十％是中國人，其他國家都是少數，曾經有四千人生活在這裡，他們逃離園區後，大部分去向不明，但已知有十四名台灣人被移交給泰國警方，目前應被泰警居留中。

泰緬邊境約50園區

隨處可見中國設備

林秉宥說，在泰緬邊境，類似的電詐園區約有卅至五十個，園區內隨處可見來自中國廠商的各種建材與設備，要繼續建新的宿舍與辦公大樓。林認為要對抗如此的邪惡，需要友軍，跟我們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊。

