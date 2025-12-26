消防鐵漢 臨老入花叢涉弊掀波

傳出與南市消防局前局長李明峯交情匪淺、涉與李一起向消防業者收賄三百餘萬元的中年楊姓美女。（民眾提供）

任台南消防局長15年 無消防員救災殉職

前台南市消防局長李明峯，被爆涉與經營消防設備事業的楊姓女摯友，共同向曾姓消防業者收受三百餘萬元，更傳出李與楊女過從甚密，近幾年消防局獲民間捐贈的高壓細水霧幫浦車多是楊女經手賣給捐贈者。李明峯本月十二日請辭後，馬上遭到刑事追訴，有基層消防人員嘆道：「李局長臨老入花叢、晚節不保，無法平安退休，可惜了。」

現年六十七歲的李明峯，警察大學四十七期消防系畢業，曾任消防署副署長，因歷練完備，具備領導統御能力，上任台南市消防局長後，工作能力與績效備受肯定，因而一直做到本月十二日請辭，任期長達近十五年，是六都任期最長的消防局長。南市消防界人士說，李任內積極改善消防救災設備、保障消防員福利、鼓勵消防創新作為、指揮幕僚落實災害現場分區指揮官管理制度，寫下十五年來台南未有救災殉職紀錄，也與義消、消友會保持良好互動。

捐幫浦消防車

須經女密友

有關高壓細水霧幫浦車，李認為，台南五十三個消防分隊，每個分隊都應配置一輛，目前已獲捐贈逾四十輛分配到各分隊。據稱，原本是曾姓業者賣這款車，後來由年約四、五十歲外型亮麗、會打扮的楊女接手，楊女與李明峯聯袂出席過餐會、也一起參加過消防車捐贈儀式，旁人從兩人互動情形來看，認為二人應已深交多年。

知情人士說，楊女起初承包消防局這幾年的消防月曆印製工作，後來竟接手賣起高壓細水霧幫浦車，讓人有些看不太懂。不過，明眼人看出楊女與李局長的交情與循常人不同，「消防鐵漢似乎也難過美人這一關」。

閃辭後爆夫妻吵架受傷

李明峯原本期望與市長黃偉哲明年任滿後同步卸任，卻在日前閃辭，接著果然捲入貪案，不僅過去亮眼的工作表現蒙塵，很可能還要面臨牢獄之災，難怪他閃辭後幾天，就在汽車旅館發生讓外人深感奇怪的受傷事件，當時傳出他與妻子吵架；旁人認為，李疑因涉弊又捲入桃色風波，掀起家庭波瀾。

南市前消防局長李明峯（見圖）與楊姓女密友涉共同收賄被聲押。(資料照)

