恐嚇公眾貼文從嚴速辦 87案已逮12人5收押

男子張文犯下台北市隨機殺人事件後，引發一股模仿性的恐嚇公眾後續效應，其中不少人是刻意製造社會動盪不安；為了安定民心，不容他們製造事端及加大社會恐慌，全國各地警方積極展開查辦。刑事警察局統計，一二一九事件後，警察機關已掌握八十八則相關網路言論訊息偵辦中，迄昨已查獲十三名嫌犯，有五人遭法官裁定羈押。

刪除也會留下數位足跡

刑事局表示，社群平台、匿名論壇與通訊軟體並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即使刪除，均會留存相關紀錄與數位足跡；任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息者，均可能引發社會恐慌，造成資源排擠，更可能觸犯相關刑責或行政罰。為防止網路「模仿效應」擴散，警政署刑事局統籌各警察機關啟動網巡專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，一律從速嚴辦，呼籲民眾除不要恣意發布不實言論，也不要轉傳或附和相關內容。

遭法院裁定羈押者，包括一名張姓男子在Threads留言「不一樣吧！原計畫板南站內~且在5點鐘開始~所以原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件……難怪同夥表示失敗」等言論，遭新北市警局逮捕；另一名蘇姓男子在臉書留言「犯案者都是我的人啦，這國家需要像我這樣的人才，我看是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」等言論，遭高雄市警局查獲。

劉姓男子則在社群Dcard留言「我確實想像張文一樣殺人」，遭桃園市警局查獲；有情緒問題的台中女偵查佐，也在Threads留言「只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等語，遭台中市警局逮捕。

