與女友人 向設備業者收賄300餘萬 南市前消防局長 李明峯收押

南市消防局前局長李明峯涉與楊姓女友人，向設備業者收賄300多萬元，檢方聲請羈押禁見二人獲准。（南市消防局提供）

台南市消防局傳出民間捐贈幫浦消防車涉貪案，檢廉追查發現，本月間閃辭的前消防局長李明峯，二年來涉與民間友人楊姓女子共同收受曾姓消防設備業者三百多萬元，除讓曾男獲取售車的營收利益，並助其消防設備工程通過審查，檢方以李、楊二人涉案重大、有串、滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見二人獲准，曾男獲十萬元交保。

助業者獲捐贈車輛、設備營收利益

台南地檢署前天指揮廉政署南部地區調查組搜查南市消防局秘書室、災害搶救科、車輛保養場等八處據點，調取相關公文資料，約詢李、楊與搶救科長、車保場長、李男前秘書、相關承辦人、曾男等四名被告、六名證人到案。

請繼續往下閱讀...

檢廉追查，李男於局長任內有審核、查驗與准駁民間捐贈車輛、設備等權限，涉從前年起與楊姓女密友收受曾男約三百多萬元賄款，使曾男獲取民間捐贈車輛、設備的營收利益，以及送審的工程案等順利通過，至於二人確切收賄金額與捐贈收賄件數，將進一步清查。

友人楊女有串、滅證之虞 也收押

檢方訊後認為，李、楊二人共同涉犯貪污治罪條例「對於職務上行為收受賄賂」等罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後，向台南地院聲請羈押禁見。南院法官昨晚歷經二個多小時庭訊，裁准二人收押禁見；曾姓業者涉對公務員行賄，檢方諭知十萬元交保，其他被告與證人獲請回。

台南市消防局長楊宗林表示，有關日後民間捐贈等事宜，已請政風室對捐贈流程做檢討改進，防止弊端發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法