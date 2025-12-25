挾持他爸 老闆趕回遭前員工割頸命危

張姓前員工割頸前雇主，遭移送偵辦。（記者張軒哲攝）

張嫌逃亡兩小時落網

台中市豐原區廿四日上午發生卅七歲陳姓烤漆廠老闆，遭張姓前員工割頸重傷案，陳男一度失去生命跡象，送醫急救中，張嫌逃亡兩小時落網，警方依殺人未遂罪偵辦，初步調查顯示，陳男疑似欠張嫌上百萬元，張嫌討債不成而痛下殺手。

警方調查，陳男原本經營烤漆廠，張嫌是合夥人與員工，陳男因投資烤漆廠經營失利，債台高築，烤漆廠也結束經營，有多名債權人，債務龐大，陳男邀張嫌投資，張嫌因投資金額有去無回，這兩年屢次向陳男追討未果，雙方因債務糾紛訴訟，張嫌離職後，對陳男懷恨在心。

調查顯示，昨日上午九點多，張嫌持水果刀到陳家要債，先是持刀威脅陳父去電，呼喚陳男返家，陳男一進門就與張嫌衝突，張嫌一刀刺向陳男左頸部，陳男倒地失血過多，一度失去生命跡象，送醫急救恢復生命跡象後，手術保住性命，於加護病房觀察。

張嫌犯案後騎機車逃逸，途中丟棄砍人的水果刀，豐原警方昨日上午十一時於神岡區逮捕張嫌，張嫌供稱，陳男多次向他借款不還，才會持刀要債，檢警依殺人未遂罪偵辦。

