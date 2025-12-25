為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    捐救災車疑爆貪瀆 台南前消防局長遭約談

    2025/12/25 05:30 記者王俊忠／台南報導
    南市消防局傳出民間捐贈救災車輛爆貪瀆疑雲，消防局前局長李明峯遭約談。（資料照，民眾提供）

    南市消防局傳出民間捐贈救災車輛爆貪瀆疑雲，消防局前局長李明峯遭約談。（資料照，民眾提供）

    台南市消防局積極推動民間捐贈救災車輛（幫浦消防車），卻驚爆貪瀆疑雲，廉政署南部地區調查組昨天搜索台南市消防局共八處地點，約詢前局長李明峯、災害搶救科科長、車輛保養場場長、前局長秘書等人，調查民間捐贈救災車輛是否有相關官員從中圖利與牟利情事。

    李明峯在十二月十一日深夜突然向台南市長黃偉哲請辭，幾天後，李又在台南一家汽車旅館自傷被送醫，外傳與貪瀆案有關。檢廉昨天搜索南市消防局秘書室、災害搶救科、車保場等辦公處所共八處地點，會同相關業務承辦人員調取相關公文檔案資料至近午才離開，並約詢包括李明峯在內的四名涉嫌人與六名證人。

    廉政署接獲檢舉指南市消防局前高層人士從今年初起，積極推動市價較低、在數百萬元之譜的高壓細水霧幫浦消防車，讓有意捐助的民間人士來捐此救災車。據傳販售此幫浦車的業者，是李明峯的民間楊姓女中年友人，平日很會化妝打扮的楊女原本從事印製消防月曆業務，後來進一步賣起這種高壓細水霧幫浦消防車。

    外傳民間人士要捐這種幫浦消防車，都會找上楊女採購後再捐給南市消防局，該局獲捐贈的幾十輛這種救災車，幾都是楊女方面出品，引發外界議論其中是否有圖利之嫌？甚至是涉貪問題？

    檢廉人員也帶走消防局近年來印製消防月曆的相關資料及民間捐贈救災車輛的檔案資料，以釐清是否有公務員在民間捐贈救災公務車時從中牟利。台南市消防局表示，將全力配合調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播