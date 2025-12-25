「資豐e點通」詐團首腦入獄 黑幫共犯續詐破億

警方查扣大量贓證物。（警方提供）

刑事局逮明仁會成員等30人 查扣超跑、現金2千萬

詐騙集團首腦已入獄，外頭共犯卻橫行，直到警方重拳出擊才全面瓦解！刑事局歷時近一年追查，再發動八波搜索，瓦解一個假投資真詐騙破億的詐欺集團，陸續帶回三十名成員，部分成員有竹聯幫背景，其中三人因另案判刑發監執行、兩人羈押禁見、一名未成年收容，其餘涉案人交保，全案宣告偵破。

刑事局電偵大隊偵二隊昨天指出，該詐騙集團由高雄三十七歲吳姓男子籌組，他夥同具竹聯幫明仁會背景的共犯，開發名為「資豐e點通」的假投資軟體，主打「抽籤未上市股票、高報酬穩賺不賠」，吸引民眾下載操作後，再由成員誘導加碼投資，這是典型的假投資真詐財伎倆。

警方追查時發現，吳姓主嫌早已因另案落網，在高雄監獄服刑，但詐團並未收手，反而由金主、水房幹部與收簿手繼續運作金流，甚至吸收未成年人擔任車手，犯行惡劣。警方報請高雄地檢署指揮，去年三月至今年十月分八波搜索，將陳姓金主、夏姓水房幹部等核心成員拘提到案。

吸收未成年人當車手 犯行惡劣

警方查扣大量贓證物，包括現金近五百萬元、泰達幣三百餘萬元、百達翡麗名錶、賓士、BMW、保時捷等名車及毒咖啡包，初估不法所得與贓證物，總價值超過二千萬元，清查至少五十四人受害，總財損金額突破一億元，全案依詐欺、毒品、偽造文書、洗錢及組織犯罪等罪名移送高雄地檢署偵辦。

警方查扣的百達翡麗名錶。（警方提供）

警方查扣的保時捷。（警方提供）

