北捷連續攻擊》疑親筆信充滿愧疚 「謝謝余媽媽大愛包容」／張嫌兄長獻花︰感恩英雄余家昶

有民眾發現張文兄長獻花留信悼念。（記者王冠仁翻攝）

北捷連續攻擊案凶手張文執行隨機殺人計畫時，在台北捷運台北車站內丟擲煙霧彈、汽油彈，被路過男子余家昶發現，余捨命上前阻擋，毀了他大批汽油彈，余因此被殺害。事後有大批民眾到現場獻花致意，昨有人發現一封署名「張嫌兄長」的悼念信，開頭就稱余是「英雄」，也感謝余母將余帶來世上，字裡行間充滿愧疚；提及張文可能在求學、軍中時被霸凌，才導致他大變。

「張嫌兄長」的信件以「英雄余家昶」開頭，隨後表示，他知道以他的立場沒有資格在此處獻花，但從新聞上看到余母對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓他下定決心即使還在南台灣，也要將這束花與這些言語交到余母手上。他提到，他幾乎天天都在關注輿論，不論是何種立場，他都給予尊重，畢竟身為受害者一方，理當有權責怪加害者方為何不預防。

請繼續往下閱讀...

不論何種立場輿論 均尊重

他還說，此次憾事發生，受害者身心靈受損又該找誰來寄託？家家有本難念的經，除家庭教育，踏出家門還要面對險惡的社會，諸如求學時期與軍旅生活的霸凌，或生活中種種不幸；有些人將這些負面情緒視為養分，但也有人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。余母身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至整個社會大眾，他為之動容不已。

他表示，他知道他的言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或祈求原諒，但這些對他來說都不重要，重要的是他能將以上這些話，還有最後一句交到余母身上，謝謝余母將英雄余家昶帶來世上，「給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您」。

余家昶家屬 暖心回捐2百萬善款

余家昶告別式預定下月三日舉行，台北市長蔣萬安表示，余家昶英勇事蹟應該被永遠記住，但家屬希望低調。桃園市府表示，外界善款讓余家非常溫暖，因經濟還可以，回捐兩百萬元給市府。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法