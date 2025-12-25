列39個捷運站 稱「下個張文會出現」 恐嚇公眾 2天火速起訴

新北市林口警分局22日逮捕恐嚇公眾的林姓嫌犯，桃檢火速偵結起訴。（資料照）

男子張文犯下引發社會恐慌的四死十一傷隨機殺人案，住桃園市的卅二歲林姓男子，竟在此時上網稱「下一個張文，會出現」，羅列雙北卅九個捷運站將依序發生恐怖攻擊事件；新北市警林口分局廿二日下午將林逮捕法辦，桃園地院昨凌晨裁定將他限制住居後請回，檢方火速於昨天下午偵結，將林男依恐嚇公眾罪起訴，建請法院從重量刑。

另一名住台北市年約卅歲的林姓男子，也長期合理化、甚至鼓吹隨機殺人行為，北車一二一九慘案後，更語出驚人稱「三殺相較之下太少」；士林地檢署認為林男慣於在情緒不佳時以恐嚇言論宣洩，亦於昨天將他起訴，建請法院從重量刑。

龜山男是累犯 檢建請從重量刑

本月廿一日網路社群出現貼文，指下一個張文會出現，並推測下次發生可能地點，列出雙北市卅九個捷運站將依序發生攻擊事件。警方查出發文者是住桃園市龜山區的林男，廿二日下午將他逮捕到案。

林辯稱一時好玩才亂寫，但警方查出，他六年前就在網路發表「斬首韓國瑜」等言論被送辦，是恐嚇、擾亂秩序累犯。檢察官陳寧君認為，社會正值北捷連續攻擊事件深受恐懼之際，林男卻恣意發表加深民眾恐懼言論，加深社會不安，起訴後從重求刑。

北市林男鼓吹隨機殺人 也起訴

住台北市的林男自前年起，就在網路上至少發表九篇恐嚇性文章，時間密集、主題連貫，包括發文問「隨機殺人會不會利大於弊」、稱鄭捷及張文是「勇敢的勇者」、「隨機殺人會不會讓社會更好？」等語；林辯稱他因生病、情緒失控所致。檢方認為，林男合理化並美化無差別殺人行為，已對社會秩序造成實質危害。

