聚餐私帳公報 台中前地政局長吳存金起訴

台中市政府前地政局長吳存金任內涉嫌私帳公報、假公濟私，檢方依貪污等罪起訴。（資料照）

台中地檢署追查時任台中市政府地政局長吳存金，任內涉嫌私帳公報、假公濟私案，查出吳存金將與親友的私人聚餐費用，通通用首長特別費的公款核銷，甚至以慶祝盧秀燕連任名義，實則帶親友上米其林餐廳進行家庭聚會，累計十一次詐得公款六萬餘元；檢方痛批她強烈戕害人民對公務員執行職務之尊重及信賴，對社會觀感傷害甚鉅，依貪污等罪起訴。

帶親友到高檔餐廳 公款核銷

吳存金於今年二月檢調搜索後獲一百萬元交保，三月三日請辭局長職務獲准，她對於被起訴，表示未收到起訴書無法發表看法。

中檢追查，吳明知首長特別費僅限於因公所需之招待、饋贈，卻長期將私人家庭餐敘包裝成公務支出，自二〇一九年十一月至二〇二四年五月，在台中多家餐廳消費十一次，對象全是家人、親友，卻將發票交由不知情經辦與主計人員核銷。

盧秀燕連任 慶祝為名吃大餐

這些被報帳為「因公招待」餐敘，實際內容與公務毫無關聯，包括為返國的親友接風、母親節家族聚餐等，餐點也五花八門，小則全家團聚吃比薩，也有過年期間帶家人享用高級鐵板燒。其中二〇二二年十二月間的一場聚餐，吳帶著子女、親友到米其林推薦的中式餐廳用餐；檢方訊問時坦承，該餐敘的目的是慶祝台中市長盧秀燕當選連任，並非公務行程。

檢方認為，吳身為局處首長，理應廉潔自持，卻多次以私人名義動用公帑、嚴重戕害首長特別費制度的公信力，也對基層公務員造成錯誤示範，昨依違反貪污治罪條例及使公務員登載不實等罪將吳起訴；因考量她坦承犯行，已全數繳回犯罪所得，建請法院依法減刑，量處適當之刑。

