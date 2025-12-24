校園割喉案》高院加重改判乾哥 12 年 乾妹 11 年

新北校園割喉案，高院加重改判乾哥12年，乾妹11年，圖為示意圖。（資料照）

被害人父母對法官大喊為什麼判這麼輕「別人的囝仔死不完」

新北林姓女國中生前年與同校楊姓男學生起爭執，唆使「乾哥」郭姓國中生毆打楊生，郭生持彈簧刀將楊生割頸身亡，新北地院少年法庭依殺人罪判郭九年、林女八年徒刑；全案上訴，楊生父母請求重判郭生兩人各卅年，高等法院依據醫療機構出具調查報告、再犯風險等量刑因子，昨加重改判郭十二年、林女十一年徒刑，楊生父母激動泣訴「別人的囝仔死不完」、「少事法是惡法」，將上訴三審。

高院昨採「閉門宣判」，楊爸爸、楊媽媽聆判後，當庭對合議庭三位法官大叫「我兒子被殺死，為什麼判這麼輕」、「不要講一些空話」，後哭泣，連法庭外都聽得一清二楚，兩人含淚走出法庭。

情緒稍微平復的楊爸爸受訪指出，郭生、林女大搖大擺進入法庭，經他們要求才道歉，「這就是加害人郭生兩人的態度」，他激動稱「少年事件處理法就是在保護這些人」、「被害人未受到保護」，批「少事法是惡法」，說完又一陣哽咽啜泣。

楊媽媽聲音顫抖說，兒子在學校被殺害，法院竟把犯罪推給修復式司法，「這是要修復我們什麼？」楊爸爸、楊媽媽隨後發表八點聲明指出，因恐懼加害人假釋出獄後的報復，故發表「絕望中的不自殺聲明」，強調他們不會自殺，但整個制度讓被害家屬和證人，每天活在恐懼中，加害者卻受到司法保護。

