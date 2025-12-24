為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    地下幣商勾結詐團假交易洗錢 逮11嫌

    2025/12/24 05:30 記者陸運鋒／台北報導
    警方將周姓幣商移送偵辦。 （記者陸運鋒翻攝）

    有未經合法登記的地下幣商，在臉書、IG、Threads等社群平台，發布違法提供虛擬資產廣告，實際卻結合詐騙集團假交易或洗錢，刑事警察局十月起發動多波搜索，逮何女、周男、高男等三組人馬共十一嫌，扣得現金一三七萬餘元、泰達幣十八萬餘顆、汽車等贓證物，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。

    警方調查，何女等人勾結詐團，先於社群平台張貼虛擬貨幣買賣廣告，待被害人接洽，再以話術誘導進行投資詐騙，並派出車手面交取款，其中一名被害人損失九四三萬元為最多，警方十月八日前往新北深坑、三重搜索，拘提何、哥姓等八名車手、收水手，查扣八十萬餘元及泰達幣十八萬餘顆及兩輛汽車。

    另卅五歲周男結合詐團，於臉書貼文販售虛擬貨幣，待購買人面交完成，再將現金上繳詐團洗錢，讓購買民眾日後成為涉案共犯，警方掌握事證，十月廿七日在北市松山區將他查緝到案，查扣不法所得十二萬餘元。

    另高男於臉書張貼販售虛擬貨幣廣告，由卅一歲陳男與購買人面交，藉此賺取虛幣匯差，警方十月廿九日前往北市松山逮二人，扣現金四十五萬餘元證物。

    警方提醒，詐團另會透過「假線上交易」、「誘導民眾購買遊戲點數」或「要求客戶設定授權錢包」等手法詐騙，籲民眾勿違法買賣虛幣。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    
    
