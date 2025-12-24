父全身赤裸瘦成皮包骨 遭毆打致死／寒冬虐死病父 宜蘭逆子起訴

南方澳驚傳逆倫命案，陳姓男子涉嫌毆打父親致死，被宜蘭地檢署檢察官依傷害致死罪起訴。（記者江志雄攝）

宜蘭縣南方澳驚傳逆倫命案，三十九歲陳姓男子將臥病在床父親的衣物脫掉，寒冬中僅用薄被包覆，且未按時餵食，再毆打老父致死；檢警相驗遺體時，陳父全身赤裸瘦成皮包骨，死狀悽慘。陳男犯後被羈押，檢察官偵結依傷害致死罪起訴，昨天移送宜蘭地方法院審理。

據了解，六十七歲陳父育有四名子女，目前跟未婚兒子陳男同住，兩人都領有身心障礙手冊，陳男沒有固定工作，父子倆靠著低收及身障補助過活。陳男十月間涉嫌多次毆打父親，最後一次動完粗，發現老父倒地沒有反應，撥打一一九，救護人員到場，陳父明顯死亡，報請檢警相驗，揭開這起逆倫悲劇。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，此案中的陳父二〇二三年因罹病導致肢體障礙行動不便，無自理能力，平日與三十九歲兒子陳男同住，陳男是主要照顧人。今年九月起，陳男未按時餵食，導致陳父營養不良，並將父親衣物丟棄，在氣溫驟降之際，僅有一條薄被包覆。

十月二十日開始，陳男陸續對父親徒手毆打，陳父左眼窩、肩胛骨、肋骨等多處瘀傷，同月二十九日晚間六點多，陳父遭毆打後顱內出血，引發吸入性肺炎，最終呼吸衰竭死亡，陳男見父親倒臥客廳，呼叫後無反應，打電話叫救護車，但為時已晚。

警方檢視遺體，發覺陳父瘦成皮包骨，身上有多處瘀傷，向陳男詢問外傷原因，陳男坦承是他毆打所致，宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜認為涉案情節重大，向法官聲押獲准，經過二個月偵查，依傷害致死罪偵結起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法