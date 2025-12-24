沒招牌 神秘銀樓藏鐵皮屋 連警察也不知

「港口王」在台南舊市區登記的位置，樓下是餐飲 店，沒有招牌、藏身二樓鐵皮屋。 （記者王捷攝）

台南銀樓「港口王」實際負責人王明福涉嫌協助詐騙集團以黃金洗錢，昨被台北地檢署起訴，並求處二十年重刑；相關單位追查，港口王在台南是黃金買賣的大盤商，以黃金收購聞名，市區據點登記在二樓一處鐵皮屋且沒有招牌，非常神秘，警員與業者稱，完全不曉得這裡是銀樓。

據調查，「港口王」由王某兄弟負責，因長期有大筆買賣黃金的需求，讓同業對其資金實力雄厚多所揣測，業界流傳兄弟身家可能超過數十億。

請繼續往下閱讀...

「港口王」是在舊台南縣區發家，因此以舊地名「港口」取名，在縣區主要負責銀等貴金屬買賣，業務方向偏向銀與其他貴金屬的交易與回收，在市區據點登記在胞弟名下，則以黃金買賣與加工為主，但登記地址像是掛名公司，是在一家餐飲店後方的鐵皮屋，沒有招牌、藏身在二樓。

黃金收購價高 同業爭不贏

轄區警二分局也不曉得該處竟是一家銀樓，還是台南的黃金大盤商，不過若有銀樓業涉及洗錢，未來會多加訪查；有業者稱，不曉得「港口王」有進駐市區，只知道舊縣區的店面，如果有涉略黃金交易都會知道這家店，而且南部地區如果要賣黃金，大多會先找該店家，因為「港口王」的收購價格開最高，很多同業都爭不贏。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法