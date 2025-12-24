鉛錫包金鑄門擋 替詐團洗錢淪共犯／知名銀樓港口王 黃金大亨身價數十億

警方於王明福辦公室查扣3千萬現金 。 （記者鄭景議翻攝）

黃偲涵等七人組成的洗錢、詐騙集團，利用假投資、假交友手法詐騙一百一十八名被害人六億四千多萬元，七嫌均被檢方求處重刑，其中，令人驚訝的是南部地區傳有數十億身價的「黃金大亨」王明福竟也涉案！

檢方表示，王明福是台南老字號銀樓「港口王」的實際負責人，王為了協助該詐騙集團隱匿不法所得，以贓款購買黃金後熔鑄入鉛錫合金門擋內，再空運至柬埔寨等地洗錢變現。

台北地檢署昨偵結此案，並認為王明福貪圖不法利益，棄守銀樓業職責，利用專業掩護詐團淪為共犯，致詐團得以利用黃金斷點，將不法資金洗白，助長詐團氣焰，使被害人血汗錢難以追償，依特殊洗錢等罪嫌起訴，並求刑廿年。

檢警調查，該集團透過假交友、假投資誘騙民眾，自去年底至今年初，將贓款運往「港口王」購買黃金條塊。銀樓實際負責人王明福與詐團串通，規避大額交易申報義務，將超過二百公斤，市價高達八‧九億元的金條包入鉛錫合金內佯裝成門擋空運出境。還利用台灣與柬埔寨的黃金價差，再額外賺取百分之三至五的利潤。

刑事局電信偵查大隊第二隊與新北市刑大在檢察官陳玟瑾指揮下，今年六月九日展開行動，先在機場攔截寄往境外的包裹，查扣十二公斤金條。隔日再查扣李姓車手持贓款購買的另外十二公斤金條，全案共扣得價值破億的黃金二十四公斤。

警方隨後在八月至十一月間，比對犯嫌筆錄與數位鑑識資料，陸續拘提相關嫌犯到案。除了破億元的黃金外，警方也查扣了奧迪電動轎車、鉛錫金屬門擋、手機及筆電等相關證物。本月九日則搜索「港口王」，搜出贓款三千萬元現金。

記者查訪，「港口王」據點登記在台南市區二樓一處鐵皮屋且沒有招牌，業界流傳「港口王」由王明福兄弟負責，且身家可能超過數十億。對於涉入洗錢案被起訴求重刑，記者去電「港口王」，但無人接聽。

警方查扣的門擋，用「鉛錫包金」門擋內 含6條黃金。 （警方提供）

