    社會

    總統籲全國引以為鑑 團結檢討

    2025/12/24 05:30 記者陳昀／台北報導
    警方發現張文在案發前曾到誠品南西店勘查。（記者王冠仁翻攝）

    總統賴清德昨在「全社會防衛韌性委員會」致詞時提及上週五的北市隨機襲擊事件，賴強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事為鑑，中央和地方能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力；他也提醒，「小橘書」就是要提供民眾面對各種挑戰的行動準則，「有準備，更安全」。

    賴清德指出，今年台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞，但也看到國人堅毅不屈的精神，不論是救災人員或軍方的立即投入、中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助，不僅彰顯台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量，「台灣精神，就是團結精神」。

    賴清德也提到，上週五發生的北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會、造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變；他強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事為鑑，中央和地方能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

