張文失業 靠母接濟82萬

張文遺體昨天下午2點在台北市殯儀館解剖，張文父母下跪替兒子向社會道歉。（記者王藝菘攝）

警方偵辦張文連續殺人案，從金融機構陸續取得其金流與相關帳戶資料，經漏夜爬梳，警方昨證實張文的金流並無異常狀況，帳戶主要匯入金額都是來自他母親，張母近兩年除每季匯三至六萬元不等給他，還曾另外匯十萬與四十五萬元兩筆大額款項，近兩年光是張母給他的資助金額即達八十二萬元。

警方調閱張文金融紀錄，發現他有四個帳號，中華郵政是他主要使用帳戶，張文母親從前年開始，每季匯三萬至六萬元不等金額給他；張母前年三月時，曾單筆匯四十五萬元，及去年十二月底至今年一月初，四日內匯出四筆共十萬元給張文；警方根據張文收到款項，分析他購買犯案裝備、租屋、生活開銷等情況，初步研判大致符合。

父母親退休 家境小康

據悉，張文父親是退休工程師，母親是退休的傳統產業會計，張母似乎有在鑽研投資理財，家境小康；張母相當疼愛張文，在金援張文這方面就可見一斑。

警方還查出，這兩年來張文陸續有以存現金方式，將數千至數萬元不等金額存入中華郵政戶頭，警方不排除他還有打零工，以現金方式領薪水，將擴大清查。

