為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    張文失業 靠母接濟82萬

    2025/12/24 05:30 記者王冠仁／台北報導
    張文遺體昨天下午2點在台北市殯儀館解剖，張文父母下跪替兒子向社會道歉。（記者王藝菘攝）

    張文遺體昨天下午2點在台北市殯儀館解剖，張文父母下跪替兒子向社會道歉。（記者王藝菘攝）

    警方偵辦張文連續殺人案，從金融機構陸續取得其金流與相關帳戶資料，經漏夜爬梳，警方昨證實張文的金流並無異常狀況，帳戶主要匯入金額都是來自他母親，張母近兩年除每季匯三至六萬元不等給他，還曾另外匯十萬與四十五萬元兩筆大額款項，近兩年光是張母給他的資助金額即達八十二萬元。

    警方調閱張文金融紀錄，發現他有四個帳號，中華郵政是他主要使用帳戶，張文母親從前年開始，每季匯三萬至六萬元不等金額給他；張母前年三月時，曾單筆匯四十五萬元，及去年十二月底至今年一月初，四日內匯出四筆共十萬元給張文；警方根據張文收到款項，分析他購買犯案裝備、租屋、生活開銷等情況，初步研判大致符合。

    父母親退休 家境小康

    據悉，張文父親是退休工程師，母親是退休的傳統產業會計，張母似乎有在鑽研投資理財，家境小康；張母相當疼愛張文，在金援張文這方面就可見一斑。

    警方還查出，這兩年來張文陸續有以存現金方式，將數千至數萬元不等金額存入中華郵政戶頭，警方不排除他還有打零工，以現金方式領薪水，將擴大清查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播