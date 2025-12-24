為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    捨命英雄余家昶 將入祀桃園忠烈

    2025/12/24 05:30 記者謝武雄、李容萍／桃園報導
    桃園市政府徵得余家昶家屬同意，余家昶將入祀桃園忠烈祠。（市府提供）

    桃園市政府徵得余家昶家屬同意，余家昶將入祀桃園忠烈祠。（市府提供）

    北捷台北車站、中山站發生連續攻擊事件，五十七歲余家昶空手對抗張文，才讓傷害降至最低，事發後各界一片哀悼之聲；桃園市長張善政昨在臉書貼文指出，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟；家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。

    張善政在臉書說明，余家昶入祀儀式，預計於明年忠烈祠春祭期間正式辦理，其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

    余母︰以兒為榮 不怨張文 願全國都平安

    「雖然身為母親失去兒子感到很痛苦，但同時也以兒子為榮！」余家昶的八旬母親昨表示，對於兒子能入祀忠烈祠，家人感到欣慰；她並表示，雖然不知道張文是什麼動機犯案，兒子也不認識他，跟他無冤無仇，「但我不怨他」，而張文已經往生，事件是他做的，跟他的父母親並沒有關係，希望大家能給張爸爸、張媽媽一個安慰，但願他們身體健康、萬事如意，全國都平安。

