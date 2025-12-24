北捷連續攻擊》孤狼犯案前 網購13把中國刀

警方查扣張文買來的短刀。（記者王冠仁翻攝）

警方指張文擁雙門號 有幾把短刀是雙面開鋒 將追查賣家

警方偵辦張文連續隨機殺人案，已成功取得他雲端資料與瀏覽紀錄，追出其網購帳戶，發現他在網路上化名「張峰嚴」購買相關犯罪裝備，經分析比對，張文策畫犯案，前後共買十三把刀，刀的源頭皆來自中國，其中三把長刀由「蝦皮」購買，十把短刀則透過「露天平台」取得，購買刀具共花費一萬三千多元。

據悉，這十三把刀具皆為中國製造，大多是賣家自行從中國買進，再透過網路販售，此次張文犯案刀具，是兩把長卅公分、原為露營用途的仿史泰龍刀；其餘十把短刀是長約十五公分左右的仿藍波刀，但短刀在犯案當天皆無使用。

警方查出，張文去年四月透過露天平台買第一把短刀，後陸續購入刀具，直到今年一月買最後一把長刀，共花七千六百元買三把長刀，六千多元買十把短刀。刀具都透過「貨到付款」方式，他再到住處附近的超商與蝦皮智取店取貨。

警方說，張文三把在「蝦皮」購買的長刀刀刃沒「雙面開鋒」，不屬管制品，屬正常買賣沒觸犯法規或刑責，但另在露天平台購買的幾把未使用的短刀有「雙面開鋒」，疑違反槍砲彈藥刀械管制條例規定，警方將追查賣家身分並約談釐清。

犯案前曾到誠品南西店勘查

警方回溯張文犯案前動線，發現他案發前一日晚間六時四十七分，跑到誠品南西店勘查，查看五樓夾層到頂樓樓梯的位置後，跑去四樓服務台，以想要拍攝對面中山站四號出口外的耶誕樹，企圖前往頂樓，但遭客服以頂樓區域未開放婉拒。

電話無撥接紀錄 疑躲避追查

警方另查出，張文曾使用的電信門號有兩個，分別是遠傳電信與中華電信，其中遠傳門號使用較久，他當初任志願役軍人涉入酒駕事件被警方逮捕時，就是留下遠傳的手機號碼，不過，他遠傳門號因多次積欠電信費未繳，去年十一月被停話，停話後由他家人幫忙清償相關費用。

此外，張文去年八月申辦中華電信門號後，大多接獲行銷電話、廣告簡訊，平時並沒與特定人士對話、傳訊息，案發前幾個月更是沒任何撥接電話紀錄，似乎想刻意抹除數位足跡躲避追查。

張文去便利商店取貨。（記者王冠仁翻攝）

