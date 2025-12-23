為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    破整船逾百萬包私菸 市值逾億

    2025/12/23 05:30 記者蔡清華／高雄報導
    橋檢破獲走私洋菸，查扣滿船百萬包私菸。（記者蔡清華翻攝）

    橋檢破獲走私洋菸，查扣滿船百萬包私菸。（記者蔡清華翻攝）

    橋頭地檢署偵辦金佶利廿九號等三漁船，於公海接駁走私洋菸入港闖關，檢方指揮海巡員背負緝毒犬登船查緝，合計查扣一〇一萬二千一百五十包洋菸，將張明富、陳佑男、夏天文等三名船長在內五名嫌犯，依輸入私菸罪起訴，並將市價逾一億元菸品全數沒入。

    3漁船公海接駁 海巡背緝毒犬登船查緝

    橋檢接獲情資，私菸集團企圖於外海以漁船接駁方式走私大量私菸來台，指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣指揮海巡、警方追查發現金佶利廿九號、金佶利廿七號、以及全豐滿號三艘漁船，今年八月間接續前往公海及領海海域，接駁未經許可輸入之私菸，於八月廿八日陸續駛入高雄興達漁港停靠卸駁。

    私菸集團正準備以貨車入港載運私菸時，檢警、海巡專案團隊見時機成熟，持搜索票發動搜查，由海巡員攜帶行動X光探測器、背負緝毒犬登船，直搗船倉密室，查扣滿船倉私菸共二千多箱，紙菸八十一萬七千多包，加熱菸十九萬五千多包，市價約新台幣一億元。

    涉案船長均稱受綽號「國仔」、及其他真實姓名年籍資料不詳之人委託運送私菸，檢方於十六日偵查終結，將金佶利廿九號船長張明富、金佶利廿七號船長陳佑男、全豐滿號船長夏天文、以及林姓載運貨車司機、賴姓貨車主等五名私菸集團成員，依涉犯菸酒管理法之輸入私菸罪嫌提起公訴，扣案私菸聲請法院宣告沒收。

    檢察長張春暉表示，走私菸品未經我國主管機關之檢驗與審認，其製造品質低劣成分不明，可能含有過量毒素，恐對人體造成嚴重且未知的危害，籲請民眾切勿貪圖小利傷身又破財。

