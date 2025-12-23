為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊》模仿留言恐嚇捷運亂人心 IP來自柬埔寨

    2025/12/23 05:30 記者黃旭磊、陳建志、李文馨／綜合報導
    北捷連續攻擊事件後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告22日下1時30在捷運系統引爆炸彈，警方上午在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

    北捷連續攻擊事件後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告22日下1時30在捷運系統引爆炸彈，警方上午在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

    台北捷運隨機殺人案後，網路上接連出現模仿留言，觸動民眾敏感神經，甚至有網友發文，揚言昨天下午一點半要在捷運系統內引爆炸彈；台中市捷運警察隊昨天表示，Threads社群軟體廿一日發布的預告，經查為來自柬埔寨的境外IP。

    中捷捷運警察隊小隊長李國銘說，Threads社群預告恐嚇炸彈，經查帳號IP來自柬埔寨，前晚起發動至少八次大規模巡檢，搜查垃圾桶、儲物箱等易藏爆裂物隱蔽處，每班警力也從六人提升至十人以上。

    北市捷警隊則指出，已通報各外勤單位，持續加強會同站務、保全聯巡，針對與捷運站體月台、大廳、廁所、車廂等，強化搜索巡查。另針對十二處重要轉乘站，運用警政署及警察局支援警力加強維安。

    內政部長劉世芳昨表示，即起至農曆年前重大活動共一三七場，規劃使用警民力一·七萬人次加強維安部署；她強調，台灣對任何恐怖攻擊都零容忍，查緝潛在威脅與襲擊沒模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此作為嬉鬧主題。

