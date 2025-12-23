北捷連續攻擊》俠醫父女即刻搶救 醫界致敬：高風險中堅守初心

台北市長市長蔣萬安21日到台大醫院北捷連續攻擊事件現場即刻救援的顏瑞昇、顏均蓉醫師轉達傷者的感謝之意。圖為顏瑞昇。（記者王藝菘攝）

台北市於十九日發生隨機持刀攻擊事件，造成四死十一傷。台灣急診醫學會昨發表聲明，向第一時間投入救援的急診醫師與醫療人員致上最高敬意，肯定其在高度不確定且高風險的環境中，展現即時判斷、檢傷分類與救命處置的專業能力，為傷者爭取寶貴生機。

醫學會指出，急診醫學是一門在時間高度壓迫、資訊往往不完整的情況下運作的專業，急診醫師必須在極短時間內完成風險評估，迅速判斷處置優先順序，並確保病人能安全、順利銜接後續醫療體系。支撐這一連串專業行動的，不僅是純熟的醫療技術，更是醫者初心的具體實踐，在病人最脆弱、最需要幫助的時刻，選擇站在第一線，承擔風險、守護生命。

醫學會特別點名顏瑞昇醫師與女兒顏均蓉醫師，指出兩人的即時行動，正是急診醫學專業精神的具體展現，值得社會肯定與尊敬。同時，也向所有在高壓、高風險情境中，持續守護民眾生命安全的急診醫師與第一線醫療人員，表達最深的敬意與感謝。醫學會進一步呼籲，社會各界應持續重視急診醫療體系在公共安全、災難現場與緊急應變中的關鍵角色，給予制度與資源上的支持，讓第一線人員能在完善環境下執行任務。

