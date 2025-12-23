北捷連續攻擊》「以兒為榮」但老母親心都碎了／余家昶捨己救人 家屬盼入祀忠烈祠

余家昶的母親出示日前與兒子視訊照。（記者李容萍翻攝）

台北捷運連續攻擊造成四死十一傷，住在桃園市龍潭區的五十七歲余家昶，第一時間英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻成了首位遇害者；余的八旬母親直到昨天才得知兒子英勇捨命，難以接受孝順的兒子驟然離世、心都碎了，她認為孩子的行為救了很多人、「以兒子為榮」，希望能入祀忠烈祠，這樣她會很開心。

昨天才知兒英勇捨命

余母說，余家昶是軍人子弟、充滿熱血正義，她的先生曾任職國防部參與忠烈祠策劃，兒子小時候就常跟著父親到忠烈祠，後來在證券公司工作，桃園、台北兩頭跑，假日都會回龍潭老家陪她，然而十九、廿日兒子都沒打電話，廿、廿一日也沒回龍潭，她看到北捷攻擊案英勇制止歹徒而遇害的是「五十七歲余姓男子」的報導時，心中早有不好的預感。

余母表示，余家昶從小就有「憨膽」，遇到別人吵架總會挺身而出，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」，對於兒子捨命救人非常不捨。

堅強回稱不需社會協助

被問到是否需要社會協助？余母堅強回稱「不用」，先生過世後仍有半俸，兒子們每個月會給她零用金，加上國民年金，可以照顧好自己。

立法院內政委員會昨通過臨時提案，為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下，予以協助入祀忠烈祠，依據褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理。內政部長劉世芳說，在尊重家屬前提下，若桃市府依規申請，「我們願意全力協助」。

余家昶8旬母提到兒捨命救人心都碎了，但「以兒子為榮」。（記者李容萍翻攝）

