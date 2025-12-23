北捷連續攻擊》走中山地下街 閃避地面綿密監視器

警方查扣張文犯案時穿著戰術背心，背心上有刀具跟點火器。（記者王冠仁翻攝）

警指首宗縱火以機車追人 一個多小時即鎖定嫌犯

通緝犯張文犯下隨機殺人案，事發至今，外界多次質疑警方追捕速度慢。對此，台北市警局昨召開記者會澄清，還原張文犯案行蹤與時間點，以及他用更換交通工具、變裝、製造混亂、遮蔽臉部等手段，增加警方追查難度。不過，警方積極蒐查相關事證，在他首宗縱火案後一個多小時就辨識出身分。

警方指出，張文十九日下午步行離開租屋處去中山區，在三時廿七分到林森北路便利商店喝豆漿，四十七分離開，下一分鐘就在附近巷弄縱火；五十一分，他又騎車到長安東路縱火。

警方接獲首宗縱火案是三時五十三分，於四時四十分時掌握縱火者外貌並發現他穿米色外套，還查出他隨後棄置機車，並脫下外套，穿黑色上衣、戴黑色鴨舌帽變裝，騎YouBike回公園路租屋處。警方在五時四十一分根據機車車籍資料，確認犯嫌是張文。

警方說，張文返回租屋處後在四時五十三分縱火，六分鐘後穿連身雨衣、拉行李箱推車進入台北捷運台北車站。他在站內脫下雨衣露出戰術背心、戴上防毒面具變裝，在五時廿三分至廿六分間，丟擲三顆汽油彈、十七顆煙霧彈並殺害前來阻止他的余家昶。

首波攻擊後換衣原還想換鞋

張文下一分鐘脫下背心與面具，從背包拿出米色外套換穿，他原本還有另雙鞋子要換，但疑想混入人群逃離現場，來不及換穿而將鞋子棄置在地。他從中山地下街前往中山商圈旁的旅館整備，六時卅七分在中山站外丟煙霧彈，隨後進入誠品南西店展開攻擊。

警方在張文丟擲煙霧彈後，根據先前掌握的縱火案情資、訪查他租屋處房東，在六時卅八分確認縱火案與丟擲煙霧彈都是張文所為，隨即展開圍捕。

警方說，張嫌似乎相當熟悉警方追查方向，因此不僅以多重手段製造斷點，甚至前往中山商區還是透過中山地下街，就是要閃避警方在平面道路上建置的綿密監視器，一切行為都是要增加警方追查難度。

警方查扣張文砍殺路人的30公分長刀。（記者王冠仁翻攝）

警方在張文投宿的旅館房內找到大量汽油彈。（記者王冠仁翻攝）

