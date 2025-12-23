北捷連續攻擊》警方公布張文作案計劃書 無第3波攻擊

張文身穿雨衣進入捷運站。（記者王冠仁翻攝）

旅館投宿處查扣15顆汽油彈 疑是遭余家昶攔阻 棄置不用

台北市警方偵辦北捷隨機殺人案，目前掌握到張文的作案計劃書內容，張文明確寫到「攻擊」地點是台北車站與中山商圈，並沒提到還有其他攻擊行動，因此警方排除張文原本還有攻擊其他地點的可能性。此外，在張文投宿的旅館房中查扣十五顆自製汽油彈，警方推測，張文在北捷丟汽油彈時被見義勇為的男子余家昶攔阻，可能認為「效果不佳」，半途更改計畫棄置未用。

台北市警方昨在記者會表示，根據查扣到的張文平板電腦，破解其雲端內容、瀏覽紀錄後，不僅查出他購買相關犯罪裝備管道，也查出他預謀犯案已久，甚至還寫出作案計劃書。

據悉，張文在作案計劃書中列出超過廿項武器與裝備清單，包含煙霧彈、汽油彈、各式刀械、戰術背心與手套、防毒面具等。此外，他還直接在谷歌地圖上註記要在中山區與租屋處縱火，還有要在捷運台北車站與中山商圈進行攻擊。

4度縱火 研判調虎離山

警方研判，張文犯案動機成謎，但他在中山區與租屋處四度縱火的目的，應該是要轉移警方焦點，使出調虎離山之計，讓他有時間跟空間前往北捷與中山商圈執行殺人計畫。

至於警方事後在張文投宿的中山商圈旅館房中，查扣到十五顆自製汽油彈等物品，外界因此認為張文還有第三波攻擊。對此，警方推測，張文在北捷丟汽油彈時被人攔阻，可能因此認為「效果不佳」，半途更改計畫棄置未用；也有可能原本想帶去誠品南西店丟擲，但考量拉著行李箱推車會降低移動速度，因此放棄使用。

警方強調，張文犯案當天曾回到自己租屋處縱火，燒毀筆記型電腦。警方認為筆電的硬碟資料中，或許有其他更詳盡的計畫與內容，目前正設法還原破解中。

郵政戶頭簡單乾淨 剩39元

此外，警方昨調閱張文的中華郵政帳戶等金融資料，根據他退伍，退伍後擔任保全的時間點著手，從二〇二四年開始釐清他金流。經清查，他帳戶金流大多用來繳房租，除了他母親去年開始，每季匯三萬以外，沒有其他異常金流匯入。

據悉，張文金流紀錄堪稱「簡單乾淨」，並無特殊狀況，他在犯案前一天，帳戶只剩卅九元。

金流兜不攏 不排除冷錢包

至於張文是否透過虛擬貨幣來藏匿犯案資金？警方強調，根據現有資料，尚未查到他有使用虛擬貨幣或冷錢包，但不排除任何可能，將持續向金融機構、虛擬貨幣交易所調閱資料來釐清。

