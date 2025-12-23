為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    納管煙霧彈、信號彈？ 警署長：研議是否採實名制

    2025/12/23 05:30 記者李文馨／台北報導
    立委昨在立院質詢關切政府是否納管煙霧彈、信號彈，警政署長張榮興答詢表示，會思考是否從源頭處理，譬如要求實名制，預計一個月完成研議。（記者方賓照攝）

    立委昨在立院質詢關切政府是否納管煙霧彈、信號彈，警政署長張榮興答詢表示，會思考是否從源頭處理，譬如要求實名制，預計一個月完成研議。（記者方賓照攝）

    張文隨機攻擊案震驚社會，立委昨在立院質詢關切政府是否納管煙霧彈、信號彈，警政署長張榮興答詢說，煙霧彈還牽涉到求救或生存遊戲等狀況，會思考是否從源頭處理，譬如要求實名制，預計一個月完成研議。

    張榮興：一個月完成研議

    在演練部分，內政部長劉世芳表示，過去大量群眾疏散撤離部分皆採桌上兵推，未來城鎮韌性演習或金華演習會加入無腳本式、牽涉事實案件。

    民進黨立委蘇巧慧質詢指出，行政院國土安全辦公室有出「民眾自我安全防護常識彙編—反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，涵蓋砍殺、縱火、劫持等情境應處方式，未來是否可考慮納入小橘書精進。

    國民黨立委張智倫也關注小橘書並無恐攻事件的應對內容，劉世芳說，委員如果支持小橘書，明年會再出新版，並允諾下次更新版時放入。

    國民黨立委賴士葆昨在立院內政委員會質詢詢問，未來煙霧彈、信號彈是否在「槍砲彈藥刀械管制條例」納管，張榮興表示，警政署會在一個月內研議是否要採實名制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播