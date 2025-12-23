納管煙霧彈、信號彈？ 警署長：研議是否採實名制

立委昨在立院質詢關切政府是否納管煙霧彈、信號彈，警政署長張榮興答詢表示，會思考是否從源頭處理，譬如要求實名制，預計一個月完成研議。（記者方賓照攝）

張文隨機攻擊案震驚社會，立委昨在立院質詢關切政府是否納管煙霧彈、信號彈，警政署長張榮興答詢說，煙霧彈還牽涉到求救或生存遊戲等狀況，會思考是否從源頭處理，譬如要求實名制，預計一個月完成研議。

張榮興：一個月完成研議

在演練部分，內政部長劉世芳表示，過去大量群眾疏散撤離部分皆採桌上兵推，未來城鎮韌性演習或金華演習會加入無腳本式、牽涉事實案件。

民進黨立委蘇巧慧質詢指出，行政院國土安全辦公室有出「民眾自我安全防護常識彙編—反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，涵蓋砍殺、縱火、劫持等情境應處方式，未來是否可考慮納入小橘書精進。

國民黨立委張智倫也關注小橘書並無恐攻事件的應對內容，劉世芳說，委員如果支持小橘書，明年會再出新版，並允諾下次更新版時放入。

國民黨立委賴士葆昨在立院內政委員會質詢詢問，未來煙霧彈、信號彈是否在「槍砲彈藥刀械管制條例」納管，張榮興表示，警政署會在一個月內研議是否要採實名制。

