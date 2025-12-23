收賄1480萬 護航光電業者 雲縣議長黃凱 判刑4年10月

雲林縣議會無黨籍議長黃凱擔任縣議員時期，涉當太陽能廠商「門神」，收賄1480萬元，新北地院昨判處黃凱四年十個月徒刑，褫奪公權三年。（資料照）

雲林縣議會無黨籍議長黃凱擔任縣議員時期，涉當太陽能廠商「門神」，護航業者取得縣府核發的同意函等，約定收賄五九〇〇萬元且已收下一四八〇萬元；新北地院昨依貪污治罪條例中的不違背職務收賄罪，判處黃凱四年十個月徒刑，褫奪公權三年，雲林縣前建設處長李俊興則因洩密罪判刑八月；黃凱表示將上訴，捍衛清白。

黃凱：將上訴捍衛清白

業者李建勳、連立凱、劉肇昕、賴將文四人均犯行賄罪，判處八月至一年六月不等徒刑，僅劉肇昕未獲緩刑，其他三人則須支付公庫廿萬元至五十萬元不等金額；黃凱的周姓女助理、陳姓及王姓友人均犯洗錢罪，各判刑六月，僅周女獲緩刑。

檢方調查，劉肇昕等四人於二〇二〇年成立國金、睿日兩家公司，爭取在雲林縣台西及口湖鄉建太陽能廠，因此找黃凱當「顧問」；黃凱則找友人成立人頭公司，計畫以「能源技術服務費」名義收賄，雙方簽約由黃助業者取得縣府同意函、擺平地方抗議、設廠公文遇阻要出面解決，更白紙黑字寫明分三期給錢。

黃接著請託李俊興關切，李除回報進度外，還洩漏縣府內部秘密文件，且縣府承辦人也在李的指示下優先處理此案，業者順利取得同意函後馬上依約匯款一四八〇萬元，黃則將賄款用於租賃進口名車及信用卡消費等私人開銷。

合議庭斥責黃凱等人所為破壞人民對公務機關執行職務公正性的信賴，考量他自白犯罪、繳回犯罪所得，減刑後判處上述徒刑。

