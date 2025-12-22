北捷連續攻擊》張文犯案煙霧彈 購自「露天」

警方發現，張文今年一月透過「露天」平台，花費四萬八千元買入一箱、廿四顆煙霧彈。（資料照，警方提供）

今年一月花費4萬8 買入24顆

台北市警方為釐清台北捷運及誠品南西店隨機殺人案嫌犯張文的犯案動機與案情全貌，根據他遺留在旅館的兩台平板電腦，破解他儲存在雲端內容、瀏覽紀錄，更從中找到他的網路平台購物帳號。警方發現，他今年一月透過「露天」平台，花費四萬八千元買入一箱、廿四顆煙霧彈，更在去年四月就購買戰術手套等裝備，研判他至少從一年半前就在籌畫，顯見預謀犯案已久。

去年四月就購買戰術手套 研判一年半前就籌畫犯案

請繼續往下閱讀...

不過，警方尚未查出張文犯案刀具從何購得，現正深入釐清當中。

警方指出，去年四月，張文透過蝦皮購買戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等。今年一月，再透過露天以每顆兩千元的價格，向某貿易商買入一箱中國製的煙霧彈。今年十一月，再透過網路平台買入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機、甲醇等具危險性物品，甚至還有「磨刀器」。據悉，張文購買煙霧彈時，曾以「私訊」方式告訴賣家，聲稱買大量煙霧彈是平常玩生存遊戲所需。

警方查出，張文買來的煙霧彈，在兩波攻擊行動中全數用完。他在第一波攻擊中，於北捷連通道丟擲十七顆，另外四顆被發現放在遭燒毀、自備的手推行李箱中；他事後跑到誠品南西店時，在店外丟擲兩顆，另一顆則是沒有正常作用的「未爆彈」。

警方說，目前初步確認張文獨自犯案，但尚未排除任何可能性，將針對他犯案動機、有無共犯及犯罪工具來源等面向積極追查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法