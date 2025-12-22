北捷連續攻擊》警方處理太慢？ 基層心聲:不到3分鐘 趕抵現場

員警第一時間趕到誠品南西店，在頂樓確認狀況，卻遭質疑40秒未進入圍捕張文。（記者王冠仁翻攝）

台北捷運及誠品南西店十九日發生隨機砍人案，有部分輿論及民眾將矛頭指向警方，認為警方處理太慢，才造成如此重大傷亡；一名獲報趕抵現場的台北市中山分局員警，在Threads寫下心路歷程，表示當時無線電喊完，他們已在穿防彈背心，三分鐘趕到現場，那種「不清楚狀況，硬著頭皮上」的心理壓力，外人無法體會；有不少民眾發文支持警察，但也說有人說警政體系應變制度還要精進。

一間一間搜索「怕打到民眾 也怕自己被砍」

該名中山分局員警表示，先是聽到無線電喊有人丟煙霧彈，接下來就喊有人血流不止、需要支援，他們在下班尖峰時間穿過眾多人車，花不到三分鐘就抵達現場。

員警強調「警察是跟民眾反方向跑」，那種不知道什麼狀況，但地上都是血，還是要硬著頭皮上的感覺，只有他們才懂；後又聽到無線電說嫌犯躲在四樓，還有民眾躲在廁所，他們只有槍上膛，一間一間搜索，「怕打到民眾，但也更怕自己被砍。」員警無奈說，那種心裡壓力，只有在場的同事才知道，「我們也是有家庭的人，這種危險的事情誰不害怕？」

大多網友都在文後肯定員警勇敢辛勞，甚至說「警察不是通靈，抓人不是拉一條時間軸就能完成的事」，該員警後也發文謝謝大家鼓勵，說是很大的補血，也祝大家永遠不會打一一〇使用到警察。

