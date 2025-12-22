北捷連續攻擊》20則仿效恐嚇留言 已破３案逮３人

檢調拘捕陳姓大學生偵辦。（資料照）

北捷連續攻擊造成重大傷亡，案發後社群平台及網路討論區卻出現多起以恐嚇、暴力威脅，或揚言對公眾進行「無差別攻擊」的貼文與留言，截至昨午為止，網路已出現廿則相關貼文，引發民眾焦慮，刑事警察局為遏止不當言論擴散、降低潛在危害，已統合各警察機關成立全國專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊之內容，採取即刻處置、迅速追查、依法究辦，從源頭阻卻風險，維護社會安全。

內政部長劉世芳與警政署長張榮興在事發第一時間就趕赴現場，指揮警力調度，並立即指示各警察機關對所轄航空、鐵路、公路、捷運等大眾交通運輸場站提高見警率，緊接著連續兩天，再與六都及十六縣市警局長召開視訊專案會議，要求勤務部署時針對大型活動及人潮聚集場所加強維安戒備，提升各項勤務作為。

別轉傳可疑貼文或留言

刑事局表示，截至目前已偵破三案、查獲三名涉案人，已依恐嚇公眾維安罪送辦，包括在Threads留言「原計劃是板南站內…」的張男，由新北市警局在台中市清水區查獲；同樣在Threads留言「真的有人做了我想做的事」的唐男，由台中市警局在桃園市中壢區查獲；另外IG留言「中山砍人不揪」的彭男，由新北市警局在新北市三重區查獲。

勿玩笑心態模仿 以免觸法

刑事局呼籲，面對可疑貼文或留言，不要轉傳附和、不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應；如發現疑似恐嚇或危害公共安全之訊息，請立即保留截圖、連結與時間點等資料，儘速通報警方，共同守護公共安全與社會安寧。

