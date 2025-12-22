北捷連續攻擊》余家昶阻凶遇害 將頒褒揚狀、立牌紀念

獻花弔念亡者的現場，出現受害家屬的留言。（記者董冠怡攝）

台北捷運、中山商圈連續攻擊案造成四死十一傷，其中五十七歲男子余家昶在第一時間阻擋嫌犯張文而受嚴重穿刺傷不治，台北市長蔣萬安昨表示，將依「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」給予六百萬元的撫恤金，並頒給褒揚狀，也會向中央申請褒揚令、入祀忠烈祠，並在台北捷運適當地點設置紀念牌，感佩其見義勇為的行為。

北市府爭取入祀忠烈祠

蔣萬安昨天提到對傷亡者的補償機制有三個面向，包括犯罪保護者協會、保險理賠及相關撫卹；在保險理賠的部分，台北捷運昨天已說明對亡者理賠五百萬元，後續誠品南西店的保險理賠、犯罪被害者的賠償也在進行中。

對於在台北車站見義勇為受重傷不治的余先生，蔣萬安表示，除了北捷理賠五百萬以外，根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，市府將給予六百萬的撫恤金，也會頒給褒揚狀，並向中央申請褒揚令、入祀忠烈祠。

一名自稱余家昶十五年的好友，在社群平台發文說余家昶並非保全，但個性熱血正義，不捨余以性命救人。

桃園通勤到台北

下班遇到恐攻男

據了解，余男住桃園，每天都會通勤來台北上班，從事金融相關工作。案發當天，他搭乘捷運紅線來到台北車站，打算轉乘台鐵回家，沒想到在北捷台北車站內巧遇到張文。

張文當時在北車內丟擲煙霧彈、汽油彈製造混亂，余見到他的犯行，奮不顧身上前阻擋他點燃其他汽油彈，沒想到因此被張文揮刀攻擊而喪命。

隨機砍人案後第三天，民眾陸續帶著花束跟點心、飲料，放在往北車Ｍ7出口的轉角處，一張又一張小卡寫著「英雄您辛苦了」悼念因肉身阻擋兇手身亡的余男。

捷運中山站的誠品南西店門口，也擺放大批花束圍成一圈，還有一顆氣球，上頭寫著「願逝者安息，願傷者早日康復」。

台北捷運站連續攻擊事件釀四死十一傷，愈來愈多的民眾在誠品南西店案發現場獻花弔念亡者。（記者王藝菘攝）

