北捷連續攻擊》案發前 連3天密集勘查地形

警方在張文的手推行李箱中發現有4顆煙霧彈被燒毀。（記者王冠仁翻攝）

警方大規模調閱監視器畫面 初查未與其他共犯碰面

通緝犯張文在台北捷運及誠品南西店隨機殺人，最終自己也墜樓身亡，釀成四死慘劇。由於他沒留下遺書，社群上也沒透露犯案動機，警方因此大規模調閱監視器畫面，設法釐清他行蹤、有無共犯，目前初步認定他是獨自犯案的「孤狼」；但警方在調閱監視器畫面期間，意外發現他曾連續三天前往中山區，大多集中在誠品南西店周邊，研判他就是在執行殺人計畫前，密集去現場實地勘查周邊地形地物。

一月就租套房 月繳一萬七

據了解，張文先前透過網路搜尋台北市租屋訊息，在今年一月，租下位在公園路巷弄內月租一萬七千元的一處套房。該套房是由房東委託房仲業者代租代管，房東平時沒有參與管理，也不知道房客就是張文；張文承租至今，每月都以匯款方式繳租，狀況正常，平時也沒其他異狀。

台北市警方在案發後組成專案小組，第一時間設法釐清張文的來去動線、有無其他共犯；警方根據他的來向動線，一路回頭查出他在公園路巷弄內租屋。警方再往回調閱案發前數天的監視器畫面，清查他有無與其他共犯碰面，這才確認他是獨自一人犯案。

不過，警方追查期間，發現張文在案發前連續三天，幾乎每天都徒步外出，再以乘車或騎乘共享單車的方式，密集前往中山區附近活動，而且活動範圍大多集中在誠品南西店周邊。

警方因而研判，張文這三天就是在進行殺人計畫的行前場勘。

再付現 入住近誠品旅館

據悉，張文在誠品南西店附近一間旅館入住，他原本是透過訂房網站、輸入信用卡資料訂房，但疑因信用卡有問題、訂房失敗，他改在本月十三日前往旅館，以付現方式預定十七日入住。

警方查出張文總共準備卅五顆汽油彈、廿四顆煙霧彈、十三把刀，其中還有不少汽油彈存放在旅館。根據他事前多次場勘的行為推測，張文在誠品南西店犯案後，極有可能想回旅館拿汽油彈進行「第三波」攻擊，他可能沒料到員警到場追捕如此迅速，最終自知難逃才墜樓身亡。

