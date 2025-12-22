北捷連續攻擊》誰在金援孤狼租屋、買裝備／無業、信用卡及手機皆失蹤…

警方公布張文在「露天」購入的煙霧彈（右），及自製的汽油彈（左）。（記者王冠仁翻攝）

台北市警方偵辦台北捷運及誠品南西店隨機殺人案，目前根據查扣到嫌犯張文的兩台平板電腦，破解儲存在雲端內容、瀏覽紀錄，發現他就是想模仿同樣犯下隨機殺人案的鄭捷，但由於他沒有留下遺書或隻字片語，動機成謎。警方未來將會全力追查三大疑點，包含筆記型電腦硬碟內容、金流與裝備來源，設法窺探案情全貌。

燒筆電滅證？硬碟未毀

設加密保護 送刑局破解

警方指出，張文十九日隨機攻擊路人前，曾跑回公園路租屋處縱火，燒毀自己的筆電。這台筆電的螢幕與主機板雖然被燒毀，但硬碟運轉正常，不過設有加密保護，警方查扣後已送交刑事局，並拆下硬碟來設法破解、還原。

請繼續往下閱讀...

另外張文的經濟狀況也是警方追查重點。張文酒駕被軍方勒令退伍後，依規定拿不到軍人退休金，也沒有返回桃園住家生活，還必須自己負擔房租、生活開銷，加上他只有在二〇二三年六月至隔年六月，擔任月薪約四萬元的保全員，之後就再也沒有任何薪資申報紀錄，警方推測他的經濟狀況並不寬裕。

不過，張文光是購買煙霧彈就花費四萬八千元，他犯案裝備中，比較貴的還有要價數千元的防毒面具，其餘物品雖然「平價」，但加總起來大約六萬元；他從今年一月開始，還透過房仲在公園路租屋居住，房租每月一萬七千元。他母親雖然偶爾會匯錢資助，但以一個無業的人而言，經濟狀況仍算是「入不敷出」。

買煙霧彈就花四萬八

媽偶爾匯錢 仍不夠花

此外，案發至今，警方只有查出張文有手機門號，但並未查到他的手機，張文的手機門號是搭配平板電腦來上網，沒有撥打一般電話，都只有用網路。張文的信用卡、悠遊卡、錢包都沒找到；警方不排除他為了躲避追查、企圖滅證，事先棄置這些物品。

雙面刃兇刀 非網購

警方說，雖然昨天已經根據張文的相關瀏覽紀錄，查出他購買煙霧彈等物品的管道，但最關鍵的犯案兇刀，並非網購，正深入追查，警方將在今天向中華郵政等金融機構，調閱張文帳戶金流，釐清資金來源以及有無隱身幕後的共犯。

張文犯案前在租屋處縱火、燒毀自己的筆電。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法